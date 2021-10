Gruppo Ottavia in piazza: “Io sono Francesco Traiano” (Foto-Video)

Statoquotidiano.it, Foggia, 9 ottobre 2021. La città di Foggia si stringe nel ricordo di Francesco Traiano, lavoratore onesto e vittima innocente, ad un anno dalla sua morte. L’organizzazione è stata curata dal gruppo giovanile Ottavia Foggia, operativo da tempo nel campo della cittadinanza attiva. Una Piazza Cesare Battisti unita nella voglia di legalità, con una partecipazione significativa di politici, rappresentanti delle istituzioni, gruppi, associazioni e semplici cittadini. Tra le realtà presenti, soprattutto gruppi giovanili, anche Link e Libera, Uds, Sfoggia, oltre ai ragazzi di Ottavia. Non solo un momento per ricordare il giovane titolare di “Gocce di Caffè”, ma anche un appello affinché ciò non possa mai più accadere, la volontà di essere liberi con la richiesta di maggiore sicurezza e soprattutto pene certe.

Inoltre presenti anche i rappresentanti dell’associazione Ultimi di Don Aniello Manganiello, che avevano già espresso la loro vicinanza: “L’associazione ‘Ultimi’ per la legalità esprime vicinanza alla famiglia di Francesco Traiano nel giorno in cui ricorre la sua dipartita. L’incontro con Alfredo Traiano avuto lo scorso 28 settembre ha consolidato ancor di più l’idea che l’illegalità agisce con più facilità nell’ombra, nel silenzio e nella paura. L’arduo compito di contrasto alla criminalità parte dalla nostra quotidianità, dalle nostre scelte e passa da un impegno preciso e personale che deve essere mosso dal senso civico.” In Piazza a sostenere l’iniziativa anche l’Ing. Pippo Cavaliere della Fondazione Buon Samaritano, il Sen. Marco Pellegrini, l’On. Giorgio Lovecchio e l’Assessore Regionale Rosa Barone che dichiara sui social: “Le parole del nipote di Francesco Traiano, Alfredo.

Dovevamo essere molto più numerosi, in onore di quel giovane lavoratore che non meritava sicuramente una fine così atroce, per mano di giovanissimi. Foggia indegnati e combatti per un futuro diverso.”

Importante anche il ricordo del nipote di Francesco, Alfredo, che prima della manifestazione aveva affermato: “Il silenzio di tutti noi dà sempre più spazio alla criminalità, insieme tutti dobbiamo far capire che la Foggia per bene c’è e si sente Francesco, perché è davvero ingiusto essere uccisi mentre si fa il proprio lavoro. L’unione fa la forza, allora iniziamo a manifestare assieme, non più solo attraverso social, ma mettendoci la faccia. Anche in silenzio. Ma insieme.”

Ottavia Foggia, prima della manifestazione aveva rilasciato queste dichiarazioni: “Se da una parte c’è una generazione giovane che pratica la violenza come forma di realizzazione, che prova ad infestare i luoghi pubblici con la rabbia e la sopraffazione, che uccide un giovane lavoratore, dall’altra parte ci sono ragazzi e ragazze che la mattina si svegliano per andare a scuola, per andare a lavorare, nonostante siano spesso sfruttati e mal pagati; noi vogliamo rappresentare questi ragazzi.” Riproposta anche stasera, durante la manifestazione, l’idea di un documento programmatico per la città, firmato dai gruppi giovanili Ottavia, Link, UDS e Redazione sFoggia.

Il nipote Alfredo aggiunge a Statoquotidiano.it: “E’ arrivato il momento che oltre alla mia voce ho bisogno della vostra per aiutarmi a dare la vera giustizia anche il 29, fuori dal tribunale, perché mio zio non meritava di essere ucciso solo perché lavorava. Ora non riposa in pace, serve giustizia.”

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI: