Investito uomo sulla linea Bari-Foggia: è grave, rallentamenti sulla tratta

Foggia, 09/10/2021 -(videoandria) Rallentamenti alla circolazione ferroviaria nella serata dell’8 ottobre 2021 per un drammatico investimento avvenuto nel barese: Stando ad una prima ricostruzione, un uomo di origini extracomunitarie, per cause ancora da accertare, era a bordo di una bicicletta quando è stato investito da un treno regionale partito da Bari e diretto a Foggia. L’investimento si sarebbe verificato al Km 640+122 , ovvero all’altezza di un passaggio a livello situato tra le stazioni di Bari Palese e Santo Spirito. Sul luogo dell’accaduto sono giunti gli agenti della Polfer, i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Dalle ore 19.10:

«sulla linea Bari-Foggia, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso in prossimità di Santo Spirito per l’investimento di una persona da parte di un treno (il regionale 4356 partito da Bari e diretto a Foggia, nda) è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni», ha scritto, sul proprio sito, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria. (videoandria)