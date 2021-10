“Io sono Francesco Traiano”, manifestazione a Foggia

Foggia, 09/10/2021 – A distanza di un anno dalla morte di Francesco Paolo Traiano, ucciso durante una rapina al suo tabacchino, la città deve continuare a ricordare quel tragico evento e a indignarsi, sottolineare che non ha mai girato la testa dall’altra parte e non ha intenzione di farlo. Sabato 9 ottobre 2021 ore 19:00 P.zza Cesare Battisti

______________________________

Manifestazione statica. Nel rispetto delle misure di sicurezza è obbligatorio essere in possesso della certificazione verde, indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro.

(FOTO DI GIANLUIGI CUTILLO)