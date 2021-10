Foggia, 09/10/2021 – L’associazione ULTIMI per la legalità esprime vicinanza alla famiglia di Francesco Traiano nel giorno in cui ricorre la sua dipartita. L’incontro con Alfredo Traiano avuto lo scorso 28 Settembre ha consolidato ancor di più l’idea che l’illegalità agisce con più facilità nell’ombra, nel silenzio e nella paura. L’arduo compito di contrasto alla criminalità parte dalla nostra quotidianità, dalle nostre scelte e passa da un impegno preciso e personale che deve essere mosso dal senso civico. Per questa ragione il fondatore Don Aniello Manganiello, il Vicepresidente Pietro Paolo Mascione e i volontari tutti sostengono l’associazione OTTAVIA FOGGIA attraverso la partecipazione alla manifestazione del prossimo 9 Ottobre affinché il ricordo di Francesco continui a vivere e la sua morte non resti vana.