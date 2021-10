Ondata di maltempo in Puglia, nubifragi e possibile grandine sul Gargano

Foggia, 09/10/2021 – (meteopuglia) Il VORTICE PERTURBATO posizionato al Sud Italia continua a produrre rovesci di pioggia, temporali ma anche delle schiarite. In alcune zone sono caduti più di 100 mm in altre, molto meno. Sono gli effetti dei fenomeni locali che presto verranno tamponati da un‘ONDATA di MALTEMPO estesa e a tratti VIOLENTA. Soprattutto dal POMERIGGIO di OGGI, fino a domani, è attesa una RAFFICA di TEMPORALI e VIOLENTI NUBIFRAGI che si abbatteranno tra Puglia e Basilicata. Quali zone sono ad ALTO RISCHIO e dove si deve prestare più ATTENZIONE?

Le ZONE a RISCHIO MALTEMPO con NUBIFRAGI, TEMPORALI e GRANDINE sono il Gargano, Tavoliere, Bat, Barese, Sud-Est Barese e Valle D’Itria. DOMANI invece in pole ci sarà la costa adriatica, tra Bari e Brindisi e il Salento. Sulle zone sopra elencate cadranno ingenti quantitativi di PIOGGIA che potrebbero arrecare non pochi problemi e disagi. Un parziale miglioramento è atteso dalla serata di DOMENICA per poi PEGGIORARE NUOVAMENTE da lunedì pomeriggio a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione dai BALCANI seguita dalla PRIMA VERA ONDATA di FREDDO con temperature invernali. (meteopuglia)