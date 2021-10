Prencipe: “Mercato ittico riaprirà presto i battenti e sarà volano del rilancio della marineria”

, dopo aver fatto fallire il Consorzio cui era stata affidata la gestione, e ciò non solo per i costi economici sopportati dai cittadini per la sua costruzione. L’ho detto e l’ho scritto non ora ma a tempo debito (si veda “Mercato ittico: adelante cum judicio!?” (12.3.2018) e “Che fine ha fatto il mercato ittico?” (18.06.2020) www.comunitaeterritorio.it www.statoquotidiano.it e Quotidiano l’Attacco).