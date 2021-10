Puglia, matrimonio finì in rissa: il testimone avrebbe molestato la sposa

Lecce, 09/10/2021 – (tgcom24) Lo scorso maggio aveva fatto il giro del web il video di un matrimonio finito in rissa a Specchia, in provincia di Lecce, dove testimone e sposo si erano presi a calci e pugni. Ora il primo, un 26enne, è accusato di aver molestato la sposa durante il pranzo nuziale e rischia di finire sotto processo. Come scrive il Quotidiano di Puglia, infatti, il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha chiesto per lui il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale.

La rissa – La lite era iniziata nel locale dove si stava tenendo il ricevimento per poi continuare in strada, tra le urla degli invitati. Le botte erano finite con l’arrivo dei carabinieri. I due erano poi finiti al pronto soccorso per accertamenti, ma non avevano riportato gravi ferite. All’epoca, erano state avanzata l’ipotesi di un tradimento, ma la sposa aveva negato. Il video – Il video, che riprendeva il tentativo dei partecipanti di dividere sposo e testimone, era diventato virale: pochi secondi di urla, spintoni, tirate di capelli e stupore dei passanti.(tgcom24)