Quali i mali di Manfredonia? Perché questa città è strutturalmente arretrata?

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 09 ottobre 2021. Da un dibattito nel forum dell’articolo “La storia di Manfredonia somiglia a quella del ‘tragico ventennio’. E’ la tesi del PD”, a firma del Professore Paolo Cascavilla, di seguito una mia riflessione – attraverso un lessico accessibile e con esempi di vita reale -, sui malesseri della città di Manfredonia, anche in considerazione dell’ennesimo fermento pre-elettorale che ciclicamente accompagna la comunità. Un fermento che, dopo 12 anni di StatoQuotidiano.it, ritengo che perda progressivamente vitalità, una volta soppiantato da clientelismo, apatia e amor per gli interessi propri. Il tutto a pochi mesi dalla formazione della nuova Giunta, della nuova Amministrazione comunale.

Si tratta di una replica a un commento di un lettore, non di un’analisi accompagnata da dati e statistiche, che si rinvia a ulteriori testi. Il punto di partenza per l’analisi è stato: l’adolescenza dei ragazzi del centro storico e delle periferie di Manfredonia, il loro apporto per lo sviluppo della città.

LA REPLICA

“Buonasera, ringraziandola per l’intervento, nonostante avrebbe potuto firmarsi in modo integrale, una riflessione: cita alcune vie di Manfredonia e per quanti hanno vissuto nelle stesse ritiene che si tratta di ragazzi “tutti che non hanno mai patito nemmeno in età adolescenziale la mancanza di confort e benessere“.

Convenendo sulle difficoltà di tanti ragazzi delle periferie (e di altri quartieri) e sul mio rigetto personale per quanti hanno ottenuto senza impegno per erigersi a “insopportabili snob onnipotenti“, le garantisco una cosa: ho lavorato dall’età di 16 anni, e tutto quello che ho conseguito nella mia vita (tutto) è il risultato di un duro lavoro, di rinunce, di un corso di laurea affrontato a mie spese fuori sede, viaggiando con i treni notturni (per tornare a casa all’indomani); di non essermi associato mai a una classe politica (o ad altre caste) per ottenere qualcosa; di non aver mai venduto la mia libertà per nulla e per nessuno; di non aver mai richiesto una raccomandazione per lavorare, per essere inserito in aziende, in enti o altro. MAI. Di avere sempre, sempre, sempre, lavorato. Sempre.

Di aver rinunciato da ragazzo a feste, a vacanze, a divertimenti, che interessavano invece gran parte degli adolescenti di quegli anni, compresi quelli delle periferie.

Ora, da piccoli giocavamo in strada per ore, ci massacravano di botte quando i ragazzi di altri quartieri perdevano le partite; ho avuto amici (in via San Lorenzo, in Via Maddalena, in Via Tribuna, in via delle Cisterne, etc.) che si alzavano la mattina alle 4 per andare sull’imbarcazione del padre, per vendere il latte, per spaccare la legna, per pulire le strade, etc..

Quindi, in sintesi: quello che ha riportato (in merito a “tutti” questi ex adolescenti agiati) le garantisco che è una emerita stronzata. Frutto di una visione parziale e derivante da altri fattori, che non conosco.

Per la borghesia correlata agli incidenti post Enichem: grazie al lavoro di mio padre nella stessa azienda riuscivamo ad acquistare il necessario per vivere.

Per coloro che hanno protestato al tempo, come oggi, contro la stessa ANIC (poi Enichem) e contro qualsiasi investimento industriale: rinvio l’analisi in altri contesti. Certo, al netto di riflessioni ambientali con dati e oggettività palesi, ritengo che un reddito mensile abbia consentito spesso all’essere umano di sostenere le spese quotidiane.

Naturalmente le rispondo per comunicarle la mia esperienza di vita, non esterno una verità correlabile a tutti i residenti delle citate vie. Per la sua correlazione: borghesia – arroganza – malessere e mancata crescita della città: dal mio punto di vista (è una mia opinione), Manfredonia è stata bloccata principalmente da un fattore: la mancanza di una cultura del lavoro.

La mancanza (parlo in generale) del concetto: lavoro basandomi sulle mie forze e posso originare un profitto, per me stesso, per gli altri, per la città.

Mancanza di una cultura del lavoro, mentalità chiuse, “occhio perenne sull’operato altrui e critiche costanti”, catalogazione di cose, luoghi e persone senza avere contezza di quello che si esterna pubblicamente, certezza che le abitudini nel proprio quartiere appartengano all’Universo intero e possono essere utilizzate ovunque, clientelismo, onore, gloria e asservimento a 360° per alcune famiglie (per presunte opere di bene, per poteri sbiaditi e/o possedimenti immobiliari), di qualsiasi livello, legalità e quartiere. Il tutto senza essersi interrogati sul reale spessore culturale, personale, e anche economico, di alcune figure. Il tutto nella speranza “un giorno di avere”.

Inoltre: rifiuto categorico e presa di distanza netta, in qualsiasi contesto, da elementi resisi autori di crimini, stragi, omicidi, illeciti, evasioni, appartenenti direttamente a nuclei “condannati” dall’autorità giudiziaria. Dunque, ufficialmente. Anzi, spesso per alcuni è stato ed è un vanto dimostrare pubblicamente di “essergli amici”. Di essere al loro fianco.

Inoltre: Presenza reale e costante delle forze dell’ordine, quantomeno di azioni sinergiche a tutela della legalità. Ovunque.

Inoltre: attesa che ad agire sia sempre l’altro. “Questo paese deve essere cambiato, adesso non ho testa, tengo da fare“, cantava Renato Ciardo. Figlio di Gianni.

Inoltre: totale disgregazione tra le singole categorie produttive (pesca, agricoltura, artigiani, commercianti, etc.). Spesso il motto, al netto di tanti valorosi e ammirevoli esempi, è stato quello del: prendo io a discapito del gruppo. Sostenuto dal politico che può aiutarmi.

Della mancanza di una cultura del lavoro a Manfredonia lo hanno compreso gli imprenditori (comunque responsabili per aver preso ed essere andati via) che volevano investire, che hanno tentato di farlo o quantomeno hanno delocalizzato le proprie aziende per produrre; lo hanno compreso quanti hanno assistito a squallide e reiterate assenze dagli impegni quotidiani (nel frattempo erano impegnati in altri lavori; alcuni di loro avevano residenze nelle zone periferiche della città. Solo per fare un esempio).

Lo hanno compreso quanti hanno tentato di rilanciare un progetto, un’idea, un piano in città correlato all’impegno privo di certezze. In tanti hanno preferito “chiedere aiuto” a “Sua Santità” l’assistenzialismo. In tanti hanno preferito svendere le proprie idee alla prima offerta e all’odore di un potere che non hanno mai conseguito.

In definitiva: il vero male di questa città credo sia stato quello, con osservare l’operato altrui e un benessere diffuso (frutto di arricchimenti derivanti anche da illeciti), della mancanza di una cultura dell’impegno quotidiano. Se avrà girato l’Italia, l’Europa, il Sud America, l’Est Europa, potrà averne avuto contezza (si parla naturalmente di una cancrena che appartiene ad altre realtà meridionali, in primis). E’ un discorso vasto, qui sintetizzato per evitare qualunquismi stucchevoli e di sorta.

E’ scontato che ci sono tanti residenti che lavorano, che si impegnano, e lontani dalla fotografia sopra enucleata. Se vuole puntare l’indice verso qualcuno, faccia nomi e cognomi, diversamente: generalizzare in questo modo è offensivo, irrispettoso, soprattutto equivale all’esternazione di una grande cazzata.

Non entro nell’analisi politica. Sono dinamiche interne, alle quali potrà rispondere il Professore Cascavilla, che ringrazio per consentirci di pubblicare i testi del proprio blog futuriparalleli.it.

A presto, a disposizione naturalmente quando vuole.”

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it