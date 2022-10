Cinema: Desamor di Fernando Garcia Pliego

Manfredonia (Fg), 9 ottobre 2022, (Ordetv.blogspot.com) – Il cinema classico e solido di Fernando G. Pliego indaga la psicologia umana partendo dal “particolare” per finire all'”universale”. I piccoli conflitti quotidiani, le contraddizioni, i desideri e le frustrazioni diventano un motore silenzioso che porta i personaggi a fare i conti con le proprie contraddizioni, miserie ma anche con la parte positiva del proprio essere. Desamor racconta di un triangolo amoroso (che su basi più ampie potrebbe essere definito quadrilatero) e dei conflitti che scaturiscono dai sentimenti, desideri e interessi personali. Tra i punti di forza di questo film possiamo annotare la regia solida e precisa e mai invadente, una sceneggiatura ben costruita, specie nei dialoghi secchi ed essenziali, e un quartetto di attori che è un piacere seguire sul grande schermo. Ne abbiamo parlato con l’autore.

1. Il tuo cinema può essere definito “sociale” non tanto per la scelta di temi sociali (a volte facili trovate cinematografiche), quanto per la capacità di indagare il comportamento sociale di individui di fronte a un evento apparentemente insignificante, un’atmosfera che con il passare delle ore diventa sempre più inquietante, al punto da lasciare veri e propri “nervi scoperti” nei rapporti interpersonali; sei d’accordo con questa definizione di “sociale” applicata al tuo film?

Sì, sono totalmente d’accordo. Non so se succede nella stessa misura in tutti i miei cortometraggi, ma succede nella maggior parte di essi. Mi piacciono le storie sui “piccoli” conflitti morali che finiscono per diventare grandi problemi per chi li vive. In generale, quando progetto nuovi cortometraggi, non penso alla rilevanza sociale (politica) dei temi (dei “grandi temi”). Il mio sforzo è piuttosto quello di trovare personaggi credibili o di trovare situazioni specifiche, spesso quotidiane, in cui vengono alla luce alcuni aspetti del “modo di essere delle persone”, non sempre positivi. Un simile atteggiamento si potrebbe forse definire più “psicologico” ma, a mio avviso, lo psicologico è invaso dal sociale a tutti i livelli; è quasi una dimensione concreta del sociale. Da quel punto di vista, credo che i miei cortometraggi siano “sociali”. Puoi essere “sociale” evitando discorsi espliciti e caricature.

2. Desamor è un Kammerspiel classico e, come spesso accade in opere di questo genere, hanno bisogno di attori particolarmente sensibili e capaci di rispettare le interpretazioni. Cosa puoi dirci dei quattro interpreti del film?

Ebbene, gli attori sono solo quattro, anche se quando si tratta di recitare, anche un’amica ha molto da fare, Raquel Toledo, coach di recitazione, che mi ha aiutato nel casting di Juliette e ha lavorato con tutti noi in un’intensa (e profondamente piacevole) giornata di prove.

Juliette, la protagonista, è stata scelta attraverso quel casting. Ha iniziato con un vantaggio in quanto è francese in effetti (è di Bordeaux), come lo era il personaggio che doveva interpretare, anche se non per un motivo più profondo che per facilitare le piccole prese in giro del bambino sul suo accento; parodiare l’accento francese è più facile in spagnolo che parodiare altre lingue (spero che non ci siano molti francesi che leggano questo! Probabilmente è anche reciproco!). In effetti, nella trama non c’è niente di esplicito sulla provenienza di Julie; e i tratti del viso di Juliette sono piuttosto ambigui. Quello che era importante per me è che il personaggio fosse uno straniero, perché questo lo metteva in una posizione di maggiore vulnerabilità. Nel casting, una delle sue due prove è stata decisiva. Era perfettamente naturale, come se la telecamera non ci fosse affatto; totalmente credibile.

David Bueno è un attore, cantante e compositore professionista; Avevo lavorato con lui in un cortometraggio precedente; su un personaggio ancora più oscuro. La sua performance è stata la cosa migliore di quel corto. È un grande attore, a mio avviso molto sottovalutato. Non so se capisce appieno quello che sto proponendo o se agisce in modo così naturale che sono io che finisco per vedere i personaggi mentre li interpreta. D’altra parte, penso di essere l’unica persona al mondo che usa David per “ruoli da cattivo” (sebbene siano cattivi molto umani). In effetti, immagino che preferisca la commedia.

Débora è un’attrice professionista con un’importante carriera in televisione e teatro. L’ho contattata tramite Raquel; il suo personaggio, a livello di casting, è stato forse il più difficile perché oltre ad apparire per un periodo molto breve, deve essere credibile che Julie sia innamorata di lei, che meriti un tale amore da Julie. Penso che lo raggiunga pienamente. Non devo solo ringraziarla per avermi aiutato, ma anche per il suo impegno con il ruolo; è anche una regista e vuole sempre qualcosa di più che “parlare e apparire”.

Jesús, il bambino, era apparso sporadicamente in 3 miei cortometraggi precedenti, ma come comparsa, e gli dovevo già un “ruolo reale”. Era molto interessato a partecipare (la sua famiglia è molto impegnata nel cinema ed è stata di grande supporto in Desamor) e gli sono molto grato per questo (perché al mio livello non tutti mostrano questo entusiasmo). Penso che riesca ad essere molto spontaneo, anche perché pcredo che sia stato molto a suo agio durante le riprese e che andasse particolarmente d’accordo con Juliette. È anche molto professionale e ha una memoria da elefante per i dialoghi. Era solo arrabbiato perché, per mancanza di tempo, ho dovuto tagliare la parte finale di una delle sue sequenze (non l’abbiamo girata) e questo lo ha deluso molto. Ma penso che questo mostri chiaramente il livello del suo coinvolgimento.

3. Il tuo stile di regia ci è sembrato piuttosto classico e non invasivo (se vogliamo fare un paragone, pensiamo a William Wyler). L’aspetto tecnico non supera mai quello interpretativo e l’attore ci sembra il vero fulcro del tuo “modo registico” . Sei d’accordo?

Totalmente. Mi piace molto il termine “non invasivo”. William Wyler probabilmente non è il regista che mi ha influenzato di più (anche se mi piacciono molto “The Best Years of Our Lives” o “The Collector”), ma so cosa intendi. Ricordo dai miei tempi da studente di cinema le discussioni (in realtà abbastanza vuote, a mio avviso) sui piano sequenza e sul loro “rispetto della realtà”. Dal mio punto di vista di solito sono un errore (anche se è un parere molto personale e discutibile), perché se guardi da vicino la maggior parte dei piano sequenza, anche i più famosi, scoprirai più falsità che in qualsiasi convenzionale pianificazione: assurde panoramiche della telecamera, movimenti incomprensibili di personaggi o personaggi che si trovano in posizioni ridicole o che devono farsi da parte per far passare la telecamera. Sono aspetti “veramente invasivi”. Ma la mia idea con un montaggio “classico” ha qualcosa in comune con l’obiettivo iniziale dei piano sequenza, “cancellare la telecamera”; avere una certa sensazione (ammesso che sia totalmente falso) di trovarsi di fronte a persone reali, non a personaggi convenzionali (credo fermamente che una delle migliori armi del cinema sia questa immediatezza, questo potere di persuasione, di far credere che sei di fronte a persone reali). Il paradosso del piano sequenza è che, con l’intenzione di mettere a fuoco ciò che accade davanti alla telecamera, rendono la telecamera stessa più presente che mai. Tendono ad essere davvero una sorta di vanto tecnico, il circo “il più difficile finora”. Mi piace pensare che il mio modo di inquadrare e progettare cerchi di essere soprattutto al servizio della storia e delle performance. In ogni caso, tutto questo ha molte sfumature e sarebbe troppo lungo spiegarlo.

4. Caratteristica dei personaggi di Desamor (scritti molto bene tra l’altro) è quella di trovarsi in un “cul-de-sac”. A questa situazione (casuale o indotta, non lo sapremo mai veramente) i personaggi reagiscono in modo molto diverso. Ciò che ci ha colpito è l’ambiguità di fondo che permane nel comportamento, cosa puoi dirci su questo punto?

Penso che nessuno lo possa facilmente dedurre, ma in Desamor avevo in mente un caso storico della psicoanalisi chiamato “caso Dora”. Diciamo che ne è una versione totalmente apocrifa, a cominciare dal fatto che il mio protagonista non è un nevrotico; in realtà si rivela una persona abbastanza forte (moralmente) e capace di adattarsi. Ma l’idea era quella di presentare una giovane donna innamorata di un’altra donna ma che si è lasciata sedurre da un uomo… L’importante nella mia storia, e questo mi è stato chiaro da quando ho iniziato la sceneggiatura, è sottolineare che quello che piace a Julie, quello che trova nel marito, e senza esserne pienamente consapevole, è il fatto che LEI È L’UOMO. Questo era il mio senso iniziale della storia. Nello stesso momento in cui la protagonista usa il sesso per cercare di stare in casa, in modo da non essere licenziata, volevo insinuare che ha un vero interesse per l’uomo, reale ma indiretto e ingannevole per se stessa; il risultato del suo passo in avanti non poteva che finire male. Credo che una situazione come questa consenta comportamenti molto ambigui; Preferisco il termine usato da un mio professore: “ambivalente”. Almeno in spagnolo è abbastanza diverso. Uno dei miei obiettivi quando scrivo storie per i miei cortometraggi è evitare il più possibile il manicheismo. Parlando ironicamente del suo film “The Young One”, Buñuel ha preso in giro registi che non volevano essere manichei, ma posso sopportare la sua opinione contraria. (sorride)

5. A cosa stai lavorando ora?

Ho passato settimane (già mesi) cercando di finire una storia che non ho ancora completamente finito, anche se penso che potrebbe essere quasi pronta; non un corto che sovverte le regole della storia del cinema, ma una storia interessante con personaggi interessanti (secondo me). Non so se avrà buona accoglienza ma quasi sicuramente lo girerò presto; alcuni dei miei cortometraggi non hanno interessato quasi nessuno, ma questo non mi ha impedito di continuare a realizzarli. Non sono affatto imbarazzato da questo lato “Ed Wood” nel mio cinema… Allo stesso tempo ho quattro o cinque idee che non hanno finito di crescere (mancano tutte di “qualche altra idea” che le integri per trasformarle in veri e propri copioni). Ma sono ancora lì. Penso che per finire una storia ci voglia una bella dose di generosità. Nel profondo è qualcosa che fai pensando agli altri (qualcosa fatto per gli altri), anche se è difficile ammetterlo. Penso che ciò che è “artistico” in ogni attività umana (non importa se fai cortometraggi amatoriali o sei un calzolaio o un falegname), abbia sempre a che fare con la generosità, con ciò che si fa senza pensare a una ricompensa immediata, sotto forma di denaro o fama o altro; e penso di essere solo in una fase egoistica della mia vita… Vorrei che non durasse, ma scrivere è un po’ di attesa, di idee. E potrebbe essere che nessuna idea abbastanza buona verrà mai. Alla fine, però, di solito finiscono per arrivare. Ma non è un processo facile.

Ringraziamo Fernando G Pliego per la sua disponibilità, ricordando al pubblico che sarà possibile vedere Desamor il prossimo 14 ottobre a partire dalle 20.30 presso La Traccia Nascosta Sound Recording Studio, e ci diamo appuntamento a breve per parlare di altri film in rassegna al Sipontum Arthouse International Film Festival. (Ordetv.blogspot.com)

Fotogallery: