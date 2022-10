Foggia in crisi, Canonico: “Capisco tutto ma io non abbandono la squadra”

(wesport24.it) Foggia, 09 Ottobre 2022.

Il Presidente del Foggia, Nicola Canonico ha parlato in conferenza stampa questa mattina.

"Si dice che il calcio non è mai una scienza esatta. Nei momenti di riflessione ho parlato tanto con mister Boscaglia perché nel progetto ci vuole tempo. C'è un atteggiamento che non mi sta piacendo in campo. Ho parlato nuovamente con il gruppo squadra e i prossimi provvedimenti vedranno mettere fuori qualcuno dalla rosa. La responsabilità è dei ragazzi. Gli ho difesi ma è legittimo che i tifosi li contestino. Se qualche tesserato viene toccato da qualcuno ci saranno le mie dimissioni perché questo è uno sport. Dobbiamo fare lavorare il mister e il cambio ha bisogno di un mese per vedere la sua mano. In questo momento bisogna stare vicino alla squadra. Se devo fare una guerra contro tutti non la vincerò mai. Se non c'è l'unione da parte di tutti non si va da nessuna parte. Criticare e raccontare è umano. Nessuno all'inizio aveva criticato le scelte fatte all'inizio del campionato. Non ho avuto critiche da nessun giornalista nemmeno esterno da Foggia. Eravamo tutti soddisfatti e ci sono 4 mila tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento. Il tifoso deve essere arrabbiato ma il presidente lo è ancora di più perché mette i soldi nell'investire sulla squadra. Il Foggia non fallirà fino a quando ci sarò io. Questo concetto che passa non va bene. Nel momento di difficoltà se analizziamo la partita di ieri quando subiamo gol al primo tiro in porta avendo creando tanto a quel punto c'è un blackout nella squadra. Non accetto che smettono di lottare in campo perché si può anche perdere ma la maglia va sempre onorata. Se uno pensa che ne usciamo con continui attacchi alla mia persona o con contestazione continue non è così. Capisco tutto ma io non abbandono la squadra".

