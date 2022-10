Il Manfredonia sa solo vincere: 1-2 al San Marco e vetta consolidata

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 09 Ottobre 2022

Un Manfredonia solido e concreto, continua la sua marcia, passa anche al ” Tonino Parisi” di San Marco in Lamis, battendo i celeste-granata per 1-2 e sale a quota 12 punti in classifica, ancora saldamente in vetta e a punteggio pieno.

Parte subito forte il Manfredonia, che al 3′ coglie una clamorosa traversa di testa con Achik e sfiora subito il vantaggio. Passano pochi secondi che dalla corsia opposta, Giambuzzi premia nuovamente l’incursione di Achik, che questa volta non sbaglia e porta avanti i biancoceleste. Iannacone, al11′, prova a pescare Coco, per i padroni di casa ma il numero 11, non aggancia. Buona opportunità per il Donia, al 13′. Triggiani dalla lunetta conclude centralmente, Silvestri respinge sui piedi di Gissi, il centravanti alza la mira incredibilmente e spreca. Bella ripartenza di Triggiani, al 20′, che si invola, assist per Gissi, Silvestri è bravo nell’anticipo basso. Il numero 10 dei sipontini, però, poi capitalizza al meglio uno svarione di De Cesare, dei locali, e con un colpo sotto, porta il Manfredonia sullo 0-2, al 25′. Salerno e compagni provano ad imbastire una reazione ma gli uomini di De Candia presidiano tutte le zone di campo, non consentendo manovre limpide ai locali. Achik scheggia la seconda traversa di giornata al 42′ e sfiora il tris. I garganici chiudono in avanti e vanno al riposo con il risultato di 0-2.

La ripresa ripropone sul terreno di gioco gli stessi assetti tattici per le due compagini. Il San Marco si presenta più volenteroso e attua un maggior pressing ma non impensierisce la retroguardia sipontina. Conticchio sbroglia la matassa su una mischia da corner. Giambuzzi riporta il Donia in avanti ma la sortita è fuori bersaglio. Il tiro di Turitto al 64′ è centrale, nessun problema per Silvestri che blocca. La contesa si riapre al 66′ quando Salerno, ex del match, si inventa letteralmente un gran gol, girando al volo di tacco uno spiovente dagli sviluppi di un calcio di punizione. Proteste per un presunto fallo di mano in area sammarchese. Le folate degli uomini di mister Iannacone non sorprendono gli ospiti che contengono le velleità del San Marco fino al triplice fischio e conquista altri tre punti preziosi per i propri obiettivi.

Tabellini:

San Marco: Silvestri, Augelli, Iannacone, Menicozzo, Fiorentino, De Cesare, Dragano, Grifa(41’st Cavorsi), Salerno, Colella, Coco (1’st Albano).

Manfredonia: Chironi, Conticchio, Montrone(1’st Lobosco), Fiorentino, D’Aiello, Giambuzzi, Achik(34’st Bevilacqua), Salvatore, Gissi(12′ st Morra), Triggiani (29’st Quitadamo), Turitto.

Reti: 4’pt Achik (M), 25′ pt Triggiani (M), 21′ st Salerno

Ammoniti: Gissi (M), Grifa (SM)

Arbitro: sig. T. Capoccia sez. Perugia

Assistenti: sigg. Palermo e Magnifico. Sez. Bari

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 09 Ottobre 2022