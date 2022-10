Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia centra il tris: 3-6 al BovalinoC5

(nota stampa) Manfredonia, 09 Ottobre 2022.

Tre su tre: il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia centra il terzo successo consecutivo nelle prime tre giornate di Serie A2 Girone C 2022/23, vincendo anche al Pala La Cava di Bovalino (RC) sabato 8 ottobre alle 16:00.

CRONACA

Ciò che ci arriva da Bovalino racconta di un’ennesima prova convincente dei biancocelesti, anche poveri dell’infortunato Yuri Pozzo ma con una buona risposta dal manfredoniano Giuseppe Soloperto in sua sostituzione. Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia chiude la prima frazione di gioco sul risultato di 0-2, con la rete ormai praticamente scontata da parte del capitano João Fred alla quale fa seguito la seconda in campionato di Iacopo Mancusi.

La ripresa diventa più incandescente dal punto di vista realizzativo: nella prima metà del secondo tempo vanno in rete Michele Murgo e Vicente Girardi, rispettivamente seconda e terza realizzazione stagionale per loro. Si sblocca anche il tabellino per il Bovalino con Fiorenza. C’è fretta per i calabresi che hanno bisogno di accorciare le distanze e il gol di Gelonese testimonia il loro tentativo. Arriva la doppietta per Fred, che raggiunge così la doppia cifra in sole tre giornate. Il gol di Caldentey prova a tenere aperta qualche speranza, ma quel poco che rimane viene spazzato via a tre secondi dalla fine dal secondo gol in questo campionato da parte di Raffaele Lupoli.

FORMAZIONI

Bovalino: Baldissarro, Pacioni, Multari, Demito, Clemente, Garcia, Gelonese, Rondo, Benavoli, Fiorenza, Caldentey, Reale. All. Sansotta.

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Palumbo, Berardinetti, Ferrara, Mura, Murgo, Mancusi, Recasens, Girardi, Soloperto, Lupoli, Fred, Victor. All. Cundari.

TABELLINO

Bovalino: 27’10” Fiorenza, 33’47” Gelonese, 37’21” Caldentey.

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: 1’00”, 36’01” Fred, 4’00” Mancusi, 27’00” Murgo, 28’00” Girardi, 39’57” Lupoli.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Bovalino: Clemente (G), Demito (R).

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Fred (G).

PROSSIMI IMPEGNI

Sabato 15 ottobre, nella quarta giornata di Serie A2 Girone C, un caldo derby attende il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia per mantenere la vetta della classifica: al PalaScaloria alle 16:00 arriva il Canosa. Bovalino invece chiamato un’ora dopo ad una trasferta isolana, al Pala Saetta Livatono contro l’Atletico Canicattì.