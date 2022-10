Manfredonia. “Let your future BE a smart future” (FOTO – VIDEO)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 09 ottobre 2022. “Let your future BE a smart future”, “Lascia che il tuo futuro sia un futuro intelligente” è lo slogan con il quale si è concluso l’importante evento organizzato dal sipontino Giuseppe Vairo, presso il teatro Lucio Dalla di Manfredonia. Una cospicua presenza di giovani e meno giovani ad ascoltare i relatori, tra cui Towy , affermato manager e formatore della multinazionale in questione ed appunto il nostro concittadino Giuseppe Vairo.

Questa società è una multinazionale con sede a Dubai ma dislocata in + di 160 Paesi del mondo,legalmente e fisicamente, operante nell’attività di intermediazione finanziaria.

Giuseppe, all’età di 24 anni, in ferma nell’Esercito Italiano, il che di questi tempi non è poco, decide di abbandonare la vita militare e di buttarsi a capofitto nella nuova “esperienza” che diventa a tutti gli effetti, a distanza di otto mesi il suo lavoro a tempo pieno con tanto di ufficio e tanti collaboratori dislocati su territorio provinciale.

“Ho deciso di portare a Manfredonia e non solo un nuovo Business, una nuova possibilità che finora non ci era mai stata presentata in città , nella quale purtroppo viviamo una realtà con tanti problemi, tra cui la disoccupazione giovanile come la maggior parte del Sud Italia” L’Azienda, come precisato, fornisce una formazione, attraverso la quale si impara ad operare ed inserirsi nei più grandi mercati finanziari compreso il mondo delle cripto valute, quest’ultime, da precisare, NON denaro virtuale ma digitale, spendibile, normalmente come il denaro comune, essendo una valuta a tutti gli effetti.

A Manfredonia è stata costituita “Smart Future”, una community, grazie alla quale questa iniziativa e questi servizi verranno portati ovunque. Qualsiasi persona può avere la possibilità di iniziare questo percorso essendo accessibile a tutti.

Perché investire in un mercato come le cripto valute? “Perchè rappresentano il futuro”.

Chiunque dovrà adattarsi nel tempo, quindi perché non informarsi prima? Più di ottanta ragazzi a Manfredonia e dintorni con Giuseppe Vairo e Smart Future grazie a questo nuovo percorso hanno incrementato i propri guadagni. Chiunque fosse interessato a capirne di più, può mettersi in contatto con Giuseppe Vairo tramite il suo profilo Instagram o la pagina “Smart Future” completamente in modo gratuito.