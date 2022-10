Raimondo Ursitti è il neo Presidente del Comitato Regionale ACI Puglia

Foggia, 9 ottobre 2022, (Canosaweb.it) – Il foggiano Raimondo Ursitti è il nuovo Presidente del Comitato Regionale Automobile Club Puglia. L’elezione è avvenuta con voto unanime di tutti i presidenti delle province pugliesi.

Già presidente dell’Automobile Club di Foggia, Ursitti è, dunque, il primo foggiano a ricoprire tale incarico, con un mandato di rappresentanza regionale che durerà quattro anni. “Sono estremamente grato della fiducia che i presidenti tutti hanno riposto nella mia persona, tanto più che si tratta di elezione unanime – dichiara -. Un incarico che mi onora e di cui sento, piena, la responsabilità. Posso dire sin d’ora che la mia azione sarà tutta improntata ad un maggior impegno e presenza dell’Aci Puglia tanto sul territorio regionale quanto in stretta connessione con il livello nazionale, per offrire ai cittadini servizi di sempre maggiore qualità”.

Ursitti succede ad Aurelio Filippi Filippi. “Ringrazio il mio predecessore per il lavoro svolto in questi anni – continua il neopresidente -. Sono e resto un convinto sostenitore che le persone, la squadra, il team siano soggetti fondamentali per centrare gli obiettivi che ci prefiggiamo. Concetti come sinergia, concertazione, rete costituiscono per me valori importanti e – conclude – avranno largo spazio con la mia presidenza”. A breve la convocazione dell’assemblea per la pianificazione delle attività da mettere in campo. L’attenzione sarà massima anche sul segmento dell’Aci Storico. (Canosaweb.it)