Al Teatro Giordano di Foggia l’Orchestra Ico “Suoni del Sud”

FOGGIA – Riprende venerdì 20 ottobre la programmazione della Seconda stagione concertistica dell’Orchestra Ico “Suoni del Sud” al Teatro Giordano di Foggia. Dopo l’entusiasmante parentesi estiva che ha visto l’orchestra stabile foggiana protagonista in importanti contesti culturali e manifestazioni di prestigio in diverse città italiane, compresa l’Arena di Verona, la stagione riparte con un grande appuntamento intitolato “I fiati all’Opera”, con due solisti di assoluto rilievo: Francesco Di Rosa, primo oboe dell’Orchestra “Accademia di Santa Cecilia” e Christoph Hartmann, oboista dei Berliner Philharmoniker.

Tre invece sono i solisti di “Concertando”, evento del 3 novembre: i violinisti Ettore Pellegrino e Ylenia Montaruli e la violista Maria Teresa De Sanio.

Il 17 novembre l’Italian National Ballet andrà in scena con “Lo Schiaccianoci”. La celebre favola di Natale musicata da Ciajkovskij sarà diretta da Renata Russo. Il 28 novembre una conferma, il “Premio Corti di Capitanata”, concerto in collaborazione con il Conservatorio “Umberto Giordano”. Direttore sarà Benedetto Montebello. Spazio invece alla lirica il 1° dicembre con “Un bel dì vedremo…la tragedia di Cio Cio San” da “Madama Butterfly”. La magia Disney invaderà il Giordano il 6 dicembre con un concerto per celebrare i 100 anni del celebre studio di animazione. Le più belle colonne sonore saranno riproposte con Roberto Molinelli, direttore e arrangiatore, e la voce di Sally Moriconi.

Il 15 dicembre torna ospite l’Orchestra Soundiff diretta da Grazia Bonasia.

La stagione si chiuderà con due tradizionali eventi: il Concerto di Natale, intitolato “Christmas Carol in Swing”, il 15 dicembre e il grande Concerto di Capodanno diretto da Nicola Marasco in programma il giorno 29. “In vista degli ultimi nove importanti appuntamenti – annuncia Gianni Cuciniello, responsabile di Suoni del Sud – proporremo uno sconto sull’acquisto dell’abbonamento, in modo da anticipare la campagna del prossimo anno, andando incontro alle richieste del pubblico più assiduo”.

La Seconda stagione concertistica è organizzata dall’Ico “Suoni del Sud” in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino, mentre il direttore stabile è Benedetto Montebello. Tutti gli eventi cominceranno alle ore 20.30. L’ingresso in teatro è alle ore 20.00 e si accede con abbonamento o biglietto acquistabile al botteghino a partire da un’ora prima del concerto. Per informazioni, si può telefonare al numero 324.5912249.