AMIU Puglia è ancora una società in House? (se mai lo è stata)

Foggia – In seguito a un accesso civico generalizzato agli atti della P.A. per avere copia della Convenzione a norma dell’articolo 30 D.Lgs 267/2000 tra il Comune di Bari e il Comune di Foggia che assicura ad entrambi i soci, indipendentemente dalle quote sociali possedute, il controllo su AMIU Puglia analogamente al controllo che essi eserciterebbero su una azienda partecipata di esclusiva proprietà mi è stata data copia della convenzione che è tra i requisiti indispensabili per affidare, o continuare a considerare, la Società AMIU Puglia “società che opera in “house providing”.

Premesso che con altra risposta, a una precedente richiesta di accesso agli atti, i funzionari del Comune di Foggia ammisero che la Convenzione tra i Sindaci non era stata protocollata agli atti del Comune di Foggia, e questo ne potrebbe inficiarne la validità, alla richiesta di avere la copia della Convenzione in corso di validità il responsabile alle “aziende partecipate” mi è stata ridata la convenzione sottoscritta il 16 maggio 2014 che, come da punto uno all’articolo quattro, ha la durata di 9 anni e, senza alcuna clausola di rinnovi automatici, è da considerarsi scaduta il 15 maggio 2023 senza che il responsabile alle aziende partecipate se ne sia reso conto.

L’assenza della Convenzione tra i Sindaci potrebbe far perdere lo status di “società in house” a AMIU Puglia, o almeno questo è quel che si evince dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che obbligherebbe alla revoca del contratto in essere.

“Distrazioni” normative a parte, resta da capire che tipo di controllo sia stato fatto nei confronti di AMIU Puglia vista la qualità decisamente scadente del servizio e visti anche i rilievi amministrativi contestati a AMIU Puglia da ARPA Puglia, rilievi che meriterebbero attenzione da parte del “Sindaco” e dei servizi ambientali della città perché nel documento di contestazione delle11 violazioni amministrative all’impianto di “trattamento Meccanico Biologico” dei rifiuti indifferenziati di Passo Breccioso si cita nono “il superamento delle emissioni in ambiente” (biofiltro) riscontrati durante gli autocontrolli di routine e problemi di eventuali superamenti dello scarico S1 delle acque meteoriche per sub irrigazione oltre al fatto che la “pavimentazione e le griglie di raccolta presenti sui piazzali, allo stato attuale queste risultano in uno stato di scarsa manutenzione (assenza di impermeabilizzazione in diversi punti, griglie di raccolta parzialmente danneggiate)”.

Non serve essere “ingegneri ambientali” per capire che qualcosa non va nella conduzione dell’impianto ma si capisce quanto basta per chiedere agli “uffici comunali” se in seguito a queste contestazioni amministrative sono stati fatti i dovuti controlli ambientali perché immettere valori anomali di gas in atmosfera e/o acque meteoriche qualche problema all’ambiente lo crea come resta da verificare se AMIU Puglia ha ottemperato alle prescrizioni tecniche indicate, cioè “Entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tutti i sistemi di accumulo di percolato e di prima pioggia devono essere dotati di contatori volumetrici e di sistemi di rilevazione del grado riempimento…”.

Il sistema di accumulo delle acque di prima pioggia non risulta adeguato secondo quanto prescritto, in quanto non dotato di contatore volumetrico né di sistema di rilevazione del grado di riempimento.

Domanda: la “Tecnostruttura” è a conoscenza delle contestazioni fatte o considera questi problemi di pertinenza della sola società partecipata?

Ai signori della “Tecnostruttura” ricordo che è diritto dei cittadini essere puntualmente informati delle attività delle “società in House” soprattutto se siamo noi a pagare il servizio come sarebbe gradito saper quante persone lavorano per AMIU Puglia, con che mansione e inquadramento perché chi lavora all’impianto TMB non è compreso tra il personale impiegato nel servizio di raccolta dei rifiuti e il sospetto è che manchino 32 persone impiegate nella raccolta dei rifiuti (quelle impiegate all’impianto TMB) è più che lecito e spiegherebbe in parte il perché dei continui disservizi che patiamo regolarmente in città.

Fiorenzo Giorgio Cislaghi Foggia 9 ottobre 2023

