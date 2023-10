Bari, è finita l’era Mignani: esonerato il tecnico dei galletti

Dalla promozione dalla Lega Pro alla B, alla serie A sfiorata l’11 giugno scorso (vinse il Cagliari al San Nicola per 0-1) e ora all’esonero: questa la parabola del tecnico Michele Mignani, esonerato oggi pomeriggio dal Bari, dopo un avvio di stagione incolore.

Ora il principale candidato per sostituirlo è Pasquale Marino.

La gestione di Mignani è stata segnata da una sola vittoria nei primi 9 turni di campionato, accompagnata da 7 pareggi, il che ha portato alle sue dimissioni.

Mignani, cinquantenne allenatore che aveva precedentemente riportato il Bari in Serie B e aveva sfiorato la promozione in Serie A con il club pugliese pochi mesi fa, ha visto la sua sorte segnata dall’ultimo deludente pareggio (1-1) ottenuto a Reggio Emilia sabato scorso. La prestazione della squadra è stata scialba, caratterizzata da poca creatività e ansie evidenti.

La tifoseria, in gran parte, accusa la società di non aver investito abbastanza durante la sessione di mercato estivo.

Nel pomeriggio, il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, comunicherà la decisione all’allenatore, che è legato al club di De Laurentiis da un contratto fino a giugno 2025.

Questa decisione è stata anticipata, in parte, dalla pausa internazionale per le partite della nazionale, che si terrà al San Nicola di Bari sabato prossimo contro Malta. Questa mossa consentirà al nuovo allenatore di avere un paio di settimane per prendere confidenza con la squadra.

Oltre a Pasquale Marino, è stato contattato anche Luca D’Angelo come possibile successore di Mignani.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.