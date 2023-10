Cerignola, inaugurato il cantiere per il parco urbano nel quartiere Fornaci

CERIGNOLA (FOGGIA) – Oggi, il Sindaco Francesco Bonito, accompagnato dagli Assessori Dibisceglia, Cicolella, Lasalvia e Cialdella, insieme al consigliere comunale Vincenzo Merra, ha dato inizio ai lavori per la creazione di un Parco Urbano situato tra Via Fra Daniele e Via dei Tigli.

L’investimento, del valore di 750.000 euro, è stato inserito nella programmazione dell’amministrazione comunale in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo progetto mira a trasformare il quartiere, passando da una mera zona residenziale a un quartiere vivace, con una comunità attiva. Questo è il concetto sottolineato dal Sindaco Francesco Bonito, che riflette l’obiettivo dell’amministrazione di concentrarsi sulla rinascita delle periferie della nostra città.

All’interno del parco, dotato di illuminazione, recinzione e sorveglianza video, garantendo così la sicurezza, come ha affermato l’Assessore Teresa Cicolella, saranno presenti diverse innovazioni inclusive. Queste includono una sala polifunzionale con percorsi per ipovedenti, una pista campestre per la corsa, aree jogging e fitness, con specifici percorsi per i cittadini disabili. Anche l’area giochi sarà all’avanguardia, innovativa ed inclusiva, consentendo a famiglie e amici di trascorrere momenti di svago e serenità in un’area di 10.000 metri quadrati, come illustrato dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia, insieme ai tecnici presenti.

La partecipazione dell’amministrazione dimostra un impegno per la riqualificazione urbanistica e il verde come soluzione per quartieri densamente popolati. Inoltre, evidenzia l’attenzione all’inclusione, un elemento fondamentale del programma, che si concretizza attraverso numerosi interventi promossi dall’amministrazione grazie alle molte progettualità del PNRR.