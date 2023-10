Foggia, 9 ottobre 2023. Il campo di calcio San Paolo del quartiere Cep, in via Achille Grandi, torna al centro della scena politica e della campgna elettorale in corso. Ovviamente nella sua condizione di degrado, a più di 10 anni dal suo abbandono a se stesso.

Ora è Raffaele Di Mauro, candidato sindaco del centrodestra che, in un video, dice di voler realizzare in questo luogo la “cittadella dello sport per dare un’opportunità ai ragazzi del quartiere”. Ricorda l’approvazione da parte del consiglio comunale del project financing con cui, tramite fondi privati, sarebbe stato restituito alla città e alla periferia.

Era il 2020, in estate, quando il M5s, all’opposizione di Landella, con Giuseppe Fatigato e Rosa Barone, arrivati sul posto, ne misero in evidenza le condizioni, tra rifiuti ed erbacce. I primi, rimossi, poi ricomparirono, degli inerti, in partcolare, le seconde non sono mai andate via.

La questione è antica, risale al 2013 quando l’amministrazione di Gianni Mongelli approvò, appunto, il progetto di finanza.



Nel 2020 il consiglio comunale di Landella disse sì a ristrutturarlo, ma il campo è attualmente ancora nelle medesime condizioni. Hanno trovato o troveranno il modo di risolvere il problema dell’esproprio di una particella che ha bloccato i lavori? Quando si dice “recuperare le periferie” partire dal campo storico del Cep, che aveva anche annessi spogliatoi, è il minimo basilare. In dieci anni nessuna soluzione.

Non solo. Lungo quella strada, via Achille Grandi, sorge nel suo tendone blu un campo polivalente, attiguo al campo da baseball, mai avviato, fermo, costruito con i soldi di un Pon del 2013. Alla fine di via Grandi, incrocio viale Kennedy, prende forma, invece, il centro comunale di raccolta dei rifiuti, l’unico cantiere in vita a parte quelli per costruire palazzi.