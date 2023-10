Comunali Foggia: “Ultimo giro di boa” incontro con i candidati alle elezioni

Foggia, 9 ottobre 2023. Ultimo capitolo per il progetto “Giro di BOA (Bellezza Organizzata Antimafia) – Il ponte solidale della Memoria”, progetto vincitore dell’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” della Regione Puglia.

“Il percorso progettuale – spiega Dimitri Cavallaro Lioi, presidente dell’ente capofila Ass. Giovanni Panunzio * Eguaglianza Legalità Diritti – si chiude con le voci dei familiari dell’imprenditore ucciso dalla mafia, di Mario Nero e della città solidale raccolte nel documentario di Antonio Fortarezza, come messaggio di auspicio e speranza per la Foggia del futuro, senza più violenza e mafia”.

Il film documentario “La città ideale” sarà proiettato martedì 10 ottobre 2023, a partire dalle ore 17.30, presso l’Altrocinema Cicolella, con la presenza dell’autore e degli artisti del Collettivo Mediante.

Il giorno successivo, mercoledì 11 ottobre, Dimitri Cavallaro Lioi incontrerà delegazioni di candidati al consiglio comunale di Foggia e i candidati alla carica di sindaco per lanciare alcune proposte e discutere di buone prassi nella lotta alla mafia.

Il calendario, serrato, prevede l’incontro con i candidati consiglieri e con la candidata sindaca Maria Aida Episcopo, alle ore 10.30, presso il comitato elettorale di Via Conte Appiano n. 12; nel primo pomeriggio, alle ore 14.30, il presidente dell’Ass. Giovanni Panunzio * Eguaglianza Legalità Diritti incontrerà i candidati consiglieri e il candidato sindaco Giuseppe Mainiero presso il comitato elettorale di Corso Cairoli n. 3.

A seguire, alle ore 16.30, è in programma lo scambio con i candidati consiglieri e con il candidato Sindaco Nunzio Angiola presso la sede di Corso Roma n. 104. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, sarà la volta dei candidati consiglieri e del candidato sindaco Antonio De Sabato, presso il Polis corner di via Diomede n. 29.

La giornata di scambi e approfondimento si concluderà con i candidati consiglieri e con il candidato sindaco Raffaele Di Mauro, alle ore 20.30, presso il comitato di Corso Vittorio Emanuele n. 23. Tutti gli incontri sono aperti alla cittadinanza.

Progetto nato in seno alla Consulta per la legalità provinciale, Giro di B.O.A. ha avuto come partner, oltre agli istituti scolastici, la Provincia di Foggia, il Comune di Foggia, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, il Teatro Pubblico Pugliese, il CSV Foggia, il Centro di Giustizia Minorile e di comunità di Puglia e Basilicata, il Polo bibliomuseale di Foggia “La Magna Capitana”, Fare ambiente M.E.E. Foggia, Capitanata Futura, Rotary club “Foggia U. Giordano”, A.C.L.I. provinciale di Foggia, A.R.C.I. comitato provinciale di Foggia, Cicloamici, Legambiente circolo “Gaia”, Fondazione Buon Samaritano.