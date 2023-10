Foggia – D’Armiento bronzo a Cagliari, e pioggia di medaglie per Olympia nel GPG Interregionale Puglia-Basilicata.

Un altro fine settimana intriso di soddisfazioni per la scherma targata Olympia, un’altra pioggia di medaglie per la nostra realtà, da anni, oramai, in prima linea nel processo di crescita del movimento schermistico del territorio.

Gratificazioni sportive che arrivano dai più piccoli, e che segnano la continuità con quanto accaduto di recente per i più grandi.

Quello appena andato in archivio, infatti, è stato il weekend della prima prova under 14 interregionale, che ha visto all’opera piccoli schermidori e schermitrici di Puglia e Basilicata.

Nel fioretto, categoria “bambine”, oro per la nostra Lucrezia Loffredo, che ha collezionato anche un argento nella spada, tra le giovanissime. Sempre tra le fiorettiste, ma nella categoria giovanissime, brilla pure Marzia Caputo, che ha portato a casa un ottimo argento. Stesso metallo e uguale soddisfazione anche per Elena Campanella, seconda tra le allieve. Di rilievo anche il buon quinto posto per Caterina Bonfitto, ed il sesto di Francesca Torres.

Applausi anche per i piccoli atleti di Olympia, Lorenzo De Biase, Simone Bruno, Leonardo Schiavone ed Antonio Capozzi.

Per tutti, un ottimo battesimo agonistico, visto che erano all’esordio in gare ufficiali. Tutti i nostri partecipanti hanno preparato il weekend di gare con i Maestri Francesca Zurlo e Marco Siesto, con la collaborazione del preparatore atletico Giuseppe Aprile e dell’istruttore Antonio Cagnazzo.

Tra i “senior”, invece, continua il magic moment di Francesco D’Armiento. Dopo i successi conseguiti a Sofia e in Belgio, sempre nel mese d’ottobre, l’atleta foggiano delle “Fiamme Gialle” della Guardia di Finanza, ha ottenuto con la sua squadra un bronzo in Coppa Europa per club. Le gare si sono svolte a Cagliari.

Gli ottimi risultati di questo periodo confermano la validità del percorso intrapreso da Olympia. La polisportiva, accoglie i segnali più che incoraggianti e continua a dare spazio e lustro al movimento schermistico foggiano.