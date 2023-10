E-commerce di farmacia: lieve calo dei portali autorizzati in Italia

I riflettori, ormai da diversi anni, sono puntati sulle farmacie online. Definibili come una vera e propria rivoluzione per il settore, sono esplose nel 2020, con la pandemia e l’oggettiva impossibilità di uscire di casa nel corso della fase più acuta dell’emergenza, e continuano ancora oggi a concretizzare ottimi numeri. A emergenza archiviata, i fattori di successo sono la privacy, la comodità e le opportunità di risparmio.

Tra i portali di maggior successo è possibile citare quelli legati a grandi gruppi. Qualche esempio? Dott. Max, l’e-commerce di farmacia nonché brand noto per il fatto di avere anche diversi punti vendita sul territorio.

Come tutti i fenomeni legati al mondo online, pure quello dell’e-commerce di farmacia è soggetto a diversi cambiamenti. Quelli relativi al terzo trimestre del 2023, hanno portato alla luce una lieve riduzione del numero di portali autorizzati in Italia alla vendita di sop – farmaci senza obbligo di prescrizione – e otc, i famosi farmaci da banco.

I dati del Ministero della Salute

I dati del Ministero della Salute hanno sottolineato che, al 30 settembre 2023, erano 1425 gli esercizi autorizzati, in Italia, a vendere online sop e otc. Entrando nel vivo delle peculiarità di questi numeri, è il caso di ricordare che il totale è suddiviso tra 1075 farmacie e 350 esercizi commerciali.

Il numero rilevato, se confrontato con quello del trimestre precedente, permette di notare un leggero decremento delle realtà autorizzate. Alla fine del secondo trimestre, infatti, i suddetti esercizi erano 1438.

Essenziale è sottolineare che i totali sopra menzionati sono frutto dell’analisi dei numeri delle aperture al netto delle chiusure.

Dove si trovano gli e-commerce di farmacia in Italia?

Anche se ogni e-commerce di farmacia è in grado di vendere in tutta la nazione e non solo, come ben si sa è possibile, nel momento in cui si clicca sul bollino che si trova nel footer delle pagine web e si visita il sito del Ministero della Salute, accedere ai dati della società e scoprire dove si trova il punto vendita fisico.

Il tempo passa – per amor di precisione, è il caso di rammentare che le farmacie che vendono in rete sono legali in Italia dal 2015 – ma le Regioni con i numeri più alti sono la Campania, la Lombardia, il Lazio.

La prima Regione è caratterizzata dalla presenza di 259 esercizi che possono vendere online sop e otc – dato risalente alla fine del terzo trimestre dell’anno in corso – divisi tra 194 farmacie e 65 parafarmacie.

In Lombardia, invece, i suddetti esercizi sono 187. In questo caso, si parla di 129 e-farmacie e di 58 parafarmacie.

Cosa dire, invece, in merito ai numeri del Lazio? In questo caso, i numeri totali corrispondono a 140 esercizi. In Lazio, sono 112 le e-farmacie che possono vendere online sop e otc e 28 le parafarmacie.

Quarto posto per il Piemonte, con 135 esercizi, e quinta posizione per l’Emilia-Romagna. In questa Regione, gli esercizi sono 110, divisi tra 79 farmacie e 31 parafarmacie.

Il quinto e il sesto posto, invece, sono occupati dalla Puglia e dal Veneto.

Esistono anche diverse zone che presentano un numero inferiore a 20 di esercizi che vendono online sop e otc. Si tratta della provincia autonoma di Trento, del Molise e della Valle d’Aosta.

Un doveroso cenno va dedicato anche alla distribuzione provinciale. Anche in questo caso, vince la Campania, con la supremazia di Napoli, zona dove sono presenti 159 esercizi autorizzati dal Ministero della Salute a vendere online sop e farmaci da banco.

Si parla nello specifico di 129 farmacie e 30 parafarmacie.

A seguire è possibile trovare la provincia di Roma, con 116 esercizi complessivi, e quella di Milano, con 69 (42 e-farmacie e 27 parafarmacie). (nota stampa).