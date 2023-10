Foggia, 9 ottobre 2023. Sul palco, con Maurizio Gasparri, arrivato a Foggia per supportare il candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro, i vertici regionali e provinciali del partito con i parlamentari pugliesi. Nel week end elettorale appena trascorso l’isola pedonale è affollata.

Mauro D’attis parla di una città che deve guardare a futuro unendo il passato e il presente, una saldatura che vede Paolo Agostinacchio come punto di riferimento, “il sindaco di questa città”, come lo chiama sempre.

“In campagna elettorale- ha aggiunto- sarà presente a Foggia mezzo governo, poi a disposizione di questa città”.

“Paolo Agostinacchio è una bandiera di questa città- ha detto il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri nel suo intervento- che ai giovani dava libri da leggere avviandoli alla politica, non droga, come farebbero i grillini e il Pd”.

Lo scontro a distanza fra grillini, in particolare, e centrodestra durante i comizi con leader nazionali è molto forte.

I dirigenti regionali del M5s, al Cep, prima del comizio di Giuseppe Conte, avevano esordito chiamando in causa proprio Maurizio Gasparri, poi venuto poi a Foggia il giorno dopo, sabato. Avevano sottolineato che da anni siede lì in Parlamento e che viene ricordato, soprattutto, per ciò che ha fatto a favore di Berlusconi, questo il senso del discorso, più o meno.

Gasparri risponde: “Foggia richiede energia e forza, non ha bisogno di gente che insulta nei comizi. Siamo stanchi dell’analfabetismo politico, grammaticale e dell’ improvvisazione grillina”.

E’ un’elezione fuori turno quella di ottobre, la gente è abituata a votare in primavera, quindi la prima preghiera, ha esortato Gasparri , è recarsi alle urne.

“Verrano qui Fitto, Bernini Tajani. Ho incontrato anche i cittadini della zona Ferrovia esasperati per il degrado. Abbiamo chiamato Piantedosi per dare supporto alle forze dell’ordine.

Il governo metterà a posto situazioni difficili come Borgo Mezzanone, che non è un set cinematografico per carriere politiche. Noi- ha aggiunto- non andiamo sui moli a insultare le forze di polizia per inneggiare a chi porta i clandestini in Italia”.

Il reddito di cittadinanza? “E’ stato confermato per i fragili, agli altri vanno dati indirizzi per cercarsi un lavoro. Non siamo i nemici della giustizia sociale ma dell’assistenzialismo, questo l’obiettivo del governo Meloni”.

Circa Forza Italia, “la coalizione ha bisogno della sua solidità e concretezza, continuerà dopo Berlusconi con le sue idee. Si preoccupino gli altri di che fine faranno, se avranno il quorum minimo”.

“Vincere in Regione Puglia è l’auspicio, dopo Barletta e Brindisi vinceremo anche a Foggia”. Ha parlato di Emiliano e della sua “facondia clientelare con gruppi di potere locale: bisogna governare, non affiliare fedelissimi. A noi non sfugge nulla, faremo le pulci a Emiliano, ai contributi dati, alla sua gestione, se ha favorito qualcuno. Gli altri fanno polemica strumentale, dovrebbero rispondere di un sistema di potere discutibile perché loro escono dalle Procure e si candidano”.

“A Brindisi abbiamo vinto contro il modello Emiliano, e vinceremo anche a Foggia, e da nord e sud la tenaglia politica si stringerà verso le elezioni regionali restituendo un buon governo di centrodestra”.

Noi qui da tanto tempo? “La gente ci vuole bene, si preoccupino del perché loro scompaiono così presto”.

E a Di Mauro: “Avrai l’umiltà di chiedere consigli quando sarai sindaco, noi saremo qui a darteli”.