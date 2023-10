Giallocoraggioso e merende da favola – Il Teatro dei limoni rilancia e presenta il nuovo cartellone

Foggia – “Questa è una terra che ha bisogno di essere riseminata. Ancora e ancora, perché ogni volta, ciclicamente, sembra che tutti gli sforzi fatti, come le ristocce, vengano bruciati dal malaffare, dalla cattiva politica e da indifferenza, sfiducia e rassegnazione che stanno diventando il marchio di fabbrica di questa città.

Noi non ci siamo arresi mai nel corso dei venti anni di attività, e mai lo faremo.

Lo sconforto e le delusioni fanno parte della vita di un artista, ma la rassegnazione non ci appartiene e, nel profondo, crediamo non appartenga neanche a questa città.

È per questo che, contro ogni consiglio e buon senso, lanciamo la nuova stagione teatrale aumentando il numero di spettacoli e le relative repliche.

Prima del Covid-19, quando le cose sembravano andare con il vento in poppa, proponevamo quaranta repliche e sembravano tante. Questa stagione ne prevede sessanta.”

Con queste dichiarazioni Roberto Galano, direttore artistico del TdL, presenta GIALLOCORAGGIOSO e Merende da Favola, le nuove stagioni teatrali indipendenti del teatro di Via Giardino.

“Nemo propheta in patria” è il nome del cartellone GIALLOCORAGGIOSO 2023/2024 che triplica l’offerta, presentando novità e una preziosa collaborazione.

NEMO sarà una parte del cartellone (fuori abbonamento) a cura dall’attore e regista Nicola Rignanese che, dopo essere stato il premiato co-protagonista, insieme a Roberto Galano,del film “Verticalman – storia di un uomo verticale”, raccoglie l’invito del direttore artistico dimostrando un legame ancora fortissimo con la sua città.

NEMO sarà così composta:

• 20/21/22/26/27/28/29/30 Ottobre2023 – “Capolinea” – di e con N. Rignanese e R. Galano, liberamente ispirato a “Sunset Limited” di Cormac McCarthy | DEBUTTO NAZIONALE

• 11/12 Novembre2023 – “Iliade mise en espace” – prodotto dal Laboratorio Sperimentale Indipendente, regia di N. Rignanese

• 15/16/17 Dicembre2023 – “Pinocchiaccio” – reading con N. Rignanese

• 12/13/14 Gennaio2024 – “Vocipocoumane – la doppia vita di una casalinga” – di e con N. Rignanese| DEBUTTO NAZIONALE

PROPHETA sarà la parte di cartellone in abbonamento che ospiterà, come sempre, il meglio della drammaturgia indipendente nazionale:

• 25/26 Novembre 2023 – “Barbie&Ken” – regia di Filippo Capparella (produzione Compagnia La Fuffa – Svizzera), spettacolo vincitore del Festival Inventaria2023

• 22/23/25/26/27/28/29/30 Dicembre2023 – “Voci nella notte”–regia R. Galano (produzione Teatro dei Limoni), testo nato dal workshop di scrittura drammaturgica tenuto da Christian di Furia nel 2020 che non riuscì ad andarein scena causa Covid| DEBUTTO NAZIONALE.

• 20/21 Gennaio 2024 – “Stefano” – regia Stefano Angelucci Marino (produzione Teatro Stabile D’Abruzzo)

• 24/25 Febbraio2024 – “La cattiveria”– di Letizia Rita Amoreo, regia R. Galano(produzione Teatro dei Limoni) | DEBUTTO NAZIONALE

• 9/10 Marzo 2024 – “Aramen&Stanum” – regia Christian M. Parisi (produzione Teatro Primo, Reggio Calabria)

• 20/21 Aprile 2024 – “Via crudex”– regia Rosario Palazzolo (produzione Teatro 3 Mestieri, Messina)

• 11/12 Maggio 2024 – GiorgioMontanini LIVE – di e con G. Montanini

Infine, IN PATRIA:4 appuntamenti (fuori abbonamento) tutti orgogliosamente made in Teatro dei Limoni. Produzioni interne, dirette da Roberto Galano, che mettono in evidenza gli autori e gli attori che operano nella struttura di Via Giardino.

• 27 Gennaio 2024 – “Io accuso”– liberamente ispirato a “Processo a Dio” di Stefano Massini

• 18 Febbraio 2024 – “Bukowski – a night with Hank” – di D.Francesco Nikzad

• 24 Marzo 2024 – “Col sangue vostro la spegnerò” – di Christian di Furia

• 27 Aprile 2024 – “Lehasard – ballata romantica involontaria” – di Christian di Furia| DEBUTTO NAZIONALE

Come ogni anno, anche la stagione dedicata alle famiglie sarà presente con sei nuove produzioni e un gradito ritorno: Merende da Favola, infatti, finite le restrizioni sanitarie, torna a coccolare i suoi piccoli spettatori offrendo la merenda prima dello spettacolo.

A partire da questa stagione, la merenda sarà offerta in collaborazione con il panificio Marinaccio (sponsor ufficiale).

Ecco le date e gli spettacoli in rassegna:

• 1/2/3/4/5 Novembre 2023 – “Fantasia 100” – spettacolo di teatro danza, ideato e diretto da Maggie Salice

• 7/8/9/10 Dicembre 2023 – “Gerdae la Regina delle nevi”– di Roberto Moretto, regia Paola Capuano

• 5/6/7 Gennaio 2024 – “Pinocchio punto e a capo” – adattamento Roberto Moretto e Paola Capuano, regia Paola Capuano

• 10/11/12/13 Febbraio 2024 – “Le streghe di Malevento” – scritto e diretto da Maggie Salice

• 2/3 Marzo 2024 – “Darwin” – scritto e diretto da Roberto Moretto (co-produzione JrStudio, con il sostegno di iFun, associazione genitori di bambini e ragazzi autistici)

• 6/7 Aprile 2024 – “Dante Express”– scritto e diretto da Michele Ciuffreda

In questa stagione tanto ricca di spettacoli non tralasciamo però la formazione teatrale, così importante per il TdL.

I laboratori teatrali per adulti, ragazzi e bambini sono già cominciati, ma sono aperte le iscrizioni per i workshop di formazione di Scrittura Creativa tenuto da Leonardo Losavio, Dizione, fonetica e comunicazione espressiva tenuto da Francesca De Sandoli e Leonardo Losavio, e Teatrodanza tenuto da Maggie Salice(previsto un seminario con il coreografo e danzatore spagnolo Pau Aran Gimeno, ex danzatore della compagnia di Pina Bausch).

Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrodeilimoni.it