Incidente sul Gargano: gravissimo un 17enne. “E’ in coma”

Carpino – San Giovanni Rotondo – Un 17enne è in gravissime condizioni in seguito a un incidente stradale verificatosi in serata, verso le ore 19:20, sulla Strada Statale 89 Garganica, nel tratto tra Cagnano Varano e Carpino (Fg).

Da raccolta dati, una moto con a bordo due ragazzi si è scontrata con una Fiat Bravo bianca. Non chiara la dinamica del sinistro.

I due giovani sono rimasti gravemente feriti nell’impatto e sono stati soccorsi da due ambulanze del 118.

Uno di loro, il conducente della moto, è stato trasportato in elicottero a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Si tratterebbe di un 17enne, attualmente in coma, in seguito un trauma cranico e facciale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carpino, la polizia locale del territorio, che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno deviato il traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.