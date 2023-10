Manfredonia. Ritrovato privo di vita il 77enne Antonio Esposto. Probabile malore

Manfredonia – E’ stato ritrovato privo di vita il 77enne di Manfredonia, Antonio Esposto, del quale si erano perse le tracce dal pomeriggio.

“L’ultima volta l’ha telefonato mia nonna alle ore 15:30 e ha detto che era prima in zona Eurospin, poi nei pressi dell’Acquedotto Pugliese. Da lì in poi non abbiamo saputo più nulla”, così una parente dell’uomo a StatoQuotidiano durante le ricerche.

Per i fatti era stata presentata una denuncia alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato ritrovato da un gruppo di volontari, amici della famiglia, lungo il prolungamento di via Scaloria, al primo semaforo verso la S.P. 58 per San Giovanni Rotondo. L’uomo era uscito dal primo pomeriggio per percorrere a piedi delle aree rurali.