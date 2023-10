Omicidio Marasco a Foggia. “Storia del killer liberato dal giudice”

FOGGIA – “Moslli, marocchino, entra in Italia nel 2008 come richiedente asilo, ma non riga diritto e nel 2017 viene arrestato e processato per rapina, ricettazione e porto d’armi abusivo. La condanna è pesante: 6 anni di carcere, che si riducono a 4 con il patteggiamento in appello. Siamo alla fine del 2020, quando Moslli finisce di scontare la pena ed esce dal carcere. Gli agenti prelevano l’ex detenuto e lo accompagnano in un Cpr, anticamera del rimpatrio.

Il Cpr è quello di Macomer, in Sardegna, uno di quei Cpr che ospitano migranti con un curriculum criminale.