Quote Vincente Serie A: i bookmaker candidano l’Inter al Tricolore

FOGGIA – Nonostante il momentaneo secondo posto dopo otto giornate, secondo i bookmaker l’Inter è la squadra favorita per lo Scudetto. Ma qual era il parere dei bookies dopo l’ottava giornata dello scorso campionato? Superscommesse ha effettuato una comparazione con la passata stagione della situazione in classifica e della lavagna dei bookmakers dopo l’8ª giornata. Come indicato nella seguente tabella confronto Quote Vincente Serie A 2022-2023 vs 2023-2024, le squadre ad aver subito una maggiore variazione di quota sono Napoli e Inter:

Classifica Serie A 2022-2023 dopo 8 turni Quota vincente Serie A 22/23 dopo 8 turni Classifica Serie A

2023-24 dopo 8 turni Quota vincente Serie A oggi Napoli 20 pt 4.30 Milan 21 pt 3.00 Atalanta 20 8.75 Inter 19 2.15 Udinese 19 150.00 Juve 17 5.50 Lazio 17 20.67 Fiorentina 17 33.00 Milan 17 3.50 Napoli 14 7.00 Roma 16 7.50 Atalanta 13 33.00 Juve 13 6.25 Monza 12 500.00 Inter 12 6.50 Frosinone 12 1000.00

Quote vincente Serie A: Inter favorita dai bookies rispetto alla stagione 2022-2023

Grazie al secondo posto in classifica e ai 19 punti conquistati, in questa stagione l’Inter è considerata dai bookmakers come favorita nella corsa scudetto (quota media 2.15).

Nello scorso campionato invece, dopo le prime 8 giornate, i nerazzurri avevano ottenuto 12 punti (8° posto) e gli operatori attribuivano loro una quota vincente Serie A pari a 6.50.