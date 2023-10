Rassegna “Conversazioni etiche” al Liceo Lanza di Foggia

FOGGIA – Dal 26 ottobre 2023 l’aula magna del liceo classico “Lanza” di Foggia ospiteràle “Conversazioni etiche”, importante evento curato dal Rotary club “Umberto Giordano”. La nuova stagione di dibattiti su tematiche di notevole valenza sociale e culturale è stata fortemente voluta dal presidente del sodalizio,Nicola Cintoli, per educare gli studenti degli istituti superiori di secondo grado a riflettere su valori e codici etici comportamentali.

La dirigente scolastica Mirella Coli, ancora una volta, ha mostrato interesse e partecipazione per questo progetto nell’ottica della proficua collaborazione tra il Liceo “Lanza-Perugini” e istituzioni, organizzazioni culturali, sodalizi di livello nazionale e internazionale.

L’iniziativa, che vede il liceo “Lanza-Perugini” come partner, si svilupperà attraverso quattro date, con incontri pomeridiani, in programma dalle ore 16.00 alle 18.00.

Il calendario delle conversazioni etiche prevede i seguenti incontri: “Etica e pubblicità”, giovedì 26 ottobre, con relatrice Giulia Magaldi, freelance direttrice creativa globale, laureata in scienze della comunicazione; modera il giornalista Filippo Santigliano. “Etica e mafia” è, invece, il tema dell’incontro di martedì 14 novembre, con relatori Luca Pernice, giornalista e scrittore e Federica Bianchi, coreferente regionale di Libera; moderatore Paolo Di Fonzo, dirigente di polizia di Stato in quiescenza.

Lunedì 15 gennaio 2024, con Antonio Russo, responsabile nazionale immigrazione, legalità e coesione territoriale delle ACLI e conil vicequestore Daniela Di Fonzo,dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Foggia si parlerà di “Etica ed immigrazione”; moderaEnrico Rando. L’ultimo incontro su“Etica e nutrizione: le nuove frontiere”è in programma giovedì 8 febbraio 2024, con le relazioni di Flavio De Gregorio, medico radiologo con studi specialistici in nutrizione e Domenico Villani, già dirigente aziendale, esperto in prodotti agro-alimentari; moderatrice sarà Flora Marino, già docente di scienze negli istituti superiori.