“Rotice continua a umiliare Manfredonia con la sua inconcludente azione amministrativa”

Manfredonia – “CASA ROTICE in ristrutturazione, alla caccia di sgabelli e strapuntini per accontentare gli incontentabili eroi. Mentre i soldi del PNRR svaniscono, le deleghe finanziarie impauriscono, i loculi finiscono, i problemi si infittiscono e anche i più impavidi degli eroi, senza neanche uno strapuntino, si incupiscono, la barca comunque va per mari perigliosi“.

“Finalmente un nuovo vicesindaco, di gentile aspetto, si siede sulla scottante poltrona di un ‘amico’ di Partito, licenziato via social, dimentico degli abbracci e dei sorrisi, degli impegni presi e delle strette di mano. Lo invitiamo a cancellarsi immediatamente da ogni piattaforma social, non si sa mai!”.

“Gli altri ‘poverette e poveretti’ sono costretti a studiarsi le deleghe ricevute per capire chi ha avuto cosa, chi ha perso cosa, chi resta in attesa di ricevere…cosa?”.

“I restanti “eroi”, invece, devono impegnarsi ancora di più nello studio di quanto avvenuto, per capire cosa resta, se resta, per chi resta? E quella città che il Sindaco-imprenditore (auguri per la delega auto-assegnatosi degli Appalti e Contratti), imperterrito richiama, mentre continua ad umiliarla con la sua inconcludente azione amministrativa, come dovrebbe reagire a questo sfacelo morale del ‘do ut des’?”.

“Come dovrebbe reagire davanti ad una tavola imbandita ”del nulla di ogni valore”, alla deriva politica, culturale, e prima di tutto personale di tanti giovani che avevano creduto di poter rappresentare un nuovo possibile futuro? Dei competenti messi in giunta parleremo più in là, quando la loro “competenza” verrà messa alla prova dell’obbedienza“, concludono nella nota.