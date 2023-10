BARI – Scandalo all’Oncologico di Bari. Infermiere avvelenato a Bari. Forse un collega il colpevole. Oggi ha una emiparesi e patologie invalidanti. Lo scandalo che ha coinvolto l’Oncologico di Bari è di una gravità inaudita. L’avvelenamento di un infermiere solo perché ritenuto “infame” è un atto di violenza inaccettabile, che ha avuto conseguenze drammatiche sulla vita della vittima.

La sostanza tossica versata nel suo thé lo ha ridotto alla disabilità, impedendogli di continuare a lavorare.

L’indagine ha portato alla luce un vero e proprio “traffico” di farmaci dai locali dell’istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari alle abitazioni di infermieri e operatori socio-sanitari infedeli. Materiale questo che veniva utilizzato per visite private a nero da parte di infermieri e operatori socio-sanitari.

Quell’Infermiere “infame” va avvelenato.

La storia di questo infermiere è un vero e proprio dramma. L’avvelenamento, che lo ha portato a gravi conseguenze fisiche e cognitive, è un atto di violenza inaccettabile e ingiustificabile. Un infermiere “infame” – così lo definiva un collega – è stato avvelenato con una tazza di thé bevuta in reparto. Secondo la ricostruzione dei fatti a novembre 2017 l’uomo bevve una tazza di thé preconfezionata accusando poi forti dolori per cui fu necessario il ricovero al centro antiveleni di Foggia.

Qualunque sia la ragione, è chiaro che l’avvelenamento ha avuto conseguenze devastanti sulla vita della vittima. L’uomo è rimasto invalido e non è più in grado di lavorare. È un fatto tragico, che mette in luce la pericolosità della violenza e della discriminazione. Lo riporta assocarenews.it.