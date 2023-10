Sesto risultato utile per il Foggia, è pari a Monopoli (VIDEO)

Sesto risultato utile di fila per gli uomini di mister Cudini che pareggiano (2-2) al “Veneziani” di Monopoli nel derby di Puglia valido per la settima giornata del Campionato di Serie C – girone C. I rossoneri si portano a 12 punti in classifica.

Nel primo tempo, al 7’ Peralta calcia tra le braccia di Perina.

All’11’ Nobile si oppone a Vassallo sugli sviluppi di un corner. Al 13’ Marino la gioca per Peralta che calcia in porta ma non trova la rete. Al 27’ Nobile ancora una volta provvidenziale su Starita che calcia in piena area piccola. Al 29’ D’Agostino, di testa, fredda il Foggia portando il Monopoli in vantaggio. I rossoneri sembrano accusare il colpo ma non demordono. Al 42’ Tonin serve Schenetti che pareggia i conti e ristabilisce l’equilibrio al match. Al 46’ Schenetti restituisce l’assist a Tonin che spiazza Perina e ribalta la gara con il gol del raddoppio rossonero. Le due formazioni tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-2.

Nella ripresa, al 51’ Starita pareggia i conti. Al 54’ Iaccarino prova a sorprendere Nobile che risponde presente.

I padroni di casa prendono coraggio ma i Satanelli non si arrendono e provano, fino alla fine, a portare a casa la vittoria. Finisce 2-2 il derby di Puglia.

Di seguito il tabellino del match:

MONOPOLI – FOGGIA 2-2

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Cargnelutti, Starita, Santaniello (75’ Spalluto), Borello (88’ Peschetola), D’Agostino (75’ Riccardi), Fazio, Ferrini (79’ Fornasier), Vassallo (75’ De Santis), Hamlili, Iaccarino. A disposizione: Alloj, Bosit, Sorgente, Di Benedetto, Angileri, Fornasier, Cristallo, Simone, De Santis, Mazzotta, Riccardi, Peschetola, Spalluto. All.: Tomei.

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Antonacci, Carillo, Riccardi (69’ Vezzoni), Salines; Di Noia, Marino (86’ Vacca), Martini; Schenetti (86’ Odjer); Peralta, Tonin (86’ Idrissou). A disposizione: De Simone, Dalmasso, Vacca, Pazienza, Agnelli, Odjer, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Idrissou, Brancato, Embalo. All.: Cudini.

Arbitro: Sig. Costanza della Sezione di Agrigento

Marcatori: D’Agostino, Starita (M), Schenetti, Tonin (F)

Ammoniti: Fazio, Ferrini (M)

Note: 2’ di recupero nella prima frazione di gara, 4’ nella ripresa.

Mister Tomei in casa Monopoli commenta così il pareggio rimediato contro il Foggia: “I fischi sono solo di persone che non vogliono bene al Monopoli. E per fortuna queste sono poche. Alla squadra in questo momento manca solo il risultato. E il 2-0 annullato a Santaniello in realtà era regolare. Spesso il Foggia non è uscito dalla propria metà campo. La squadra secondo me andrebbe solo incitata. Oggi c’è stata l’ennesima prestazione. Continuiamo a fare il nostro percorso”.

Sulla tenuta difensiva da migliorare: “Stiamo lavorando anche qui, effettivamente gli errori ci sono. Dobbiamo migliorare su situazioni che sono anche abbastanza gestibili. Siamo una squadra dura. Lavoriamo a testa bassa. Minutaggio? Contano prima”.

Lo riporta Antenna Sud.