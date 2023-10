SOCAGE & SOCAGE RAPTOR: il binomio perfetto per puntare in alto

Per Socage l’innovazione è la chiave per risolvere i problemi in modo creativo!

Per questo l’azienda ha analizzato le principali esigenze del settore e costruito una strategia di sviluppo sostenibile, in grado di rispondere in modo adeguato alle necessità rilevate.

La gamma SPEED

Tutti i modelli appartenenti alla nuova gamma SPEED incorporano, nella loro configurazione di serie, la stabilizzazione automatica e la chiusura automatica della parte aerea, anche dal cesto. Questa importante evoluzione rappresenta un grande passo avanti per la sicurezza, la corretta attuazione della manovra di stabilizzazione e l’uso generale della piattaforma.

Tra i vari modelli appartenenti alla serie SPEED, al GIS Socage esporrà il fiore all’occhiello forSte 24D SPEED, la piattaformaragno forSte 18TSPEED e, per la prima volta, la forSte 19A SPEED. Immancabile anche una dellemacchineappartenentialla gamma alta, “per farvi sognare ad occhi aperti”!

Al GIS ci sarà anche Socage Raptor: un nuovo marchio, una nuova era, un nuovo obiettivo per Socage.

Per la prima volta all’EXPO di Piacenza sarà presentata l’intera gamma cingolata da 15 a 35m. In particolare, troverete il Raptor 15S, il Raptor 18S, il Raptor 21S ed infine il nuovissimo Raptor 35S.