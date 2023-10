Tosse grassa in adulti e bambini: cause principali e rimedi

La tosse grassa, nota anche come tosse produttiva, è un segno clinico che si caratterizza per la presenza di catarro, una sostanza densa e vischiosa tecnicamente definita espettorato. Il catarro non è altro che un’iperproduzione di muco, sostanza che l’organismo produce per umidificare il tratto respiratorio e per catturare i microrganismi patogeni.

In un soggetto sano, la produzione di muco è tale che esso viene deglutito senza alcuna manifestazione esterna. Alcune patologie però scatenano processi infiammatori che l’organismo combatte con un aumento della produzione di muco allo scopo di imprigionare batteri, virus ecc. e con la tosse si liberano poi le vie respiratorie dal muco in eccesso.

Ma quali sono le cause principali della tosse grassa e come sciogliere il catarro favorendo la sua espulsione e conseguentemente quella dei microrganismi patogeni?

Tosse grassa: perché non deve essere repressa

La tosse grassa è sicuramente una manifestazione molto fastidiosa e poco gradevole, ma non deve essere repressa perché è un meccanismo di difesa delle vie respiratorie dal momento che, come abbiamo accennato, nel catarro che viene espulso si trovano microrganismi patogeni che se trattenuti all’interno delle vie respiratorie possono peggiorare il quadro clinico. È invece importante favorire l’espulsione del catarro attraverso principi attivi mucolitici (rompono la struttura del muco sciogliendo i depositi di catarro) fluidificanti(ovvero che fluidificano le secrezioni di muco) ed espettoranti (ovvero che promuovono la rimozione del catarro).

Fra i più noti principi attivi utilizzati in caso di tosse grassa si ricordano in particolar modo la bromexina cloridrato e la N-acetilcisteina.

Quali sono le principali cause di tosse grassa

La tosse grassa è un segno clinico che può manifestarsi in adulti e bambini in seguito alle più svariate cause, alcune molto comuni e non particolarmente preoccupanti ancorché fastidiose, mentre altre sicuramente più gravi.

Possibili cause di tosse grassa sono il comune raffreddore, la sindrome influenzale, la bronchite, la pertosse (patologia pediatrica nota popolarmente come tosse cattiva), la sinusite e la tracheite tanto per citare le più note.

Altre cause, fortunatamente di più raro riscontro, sono la polmonite, l’asma, la tubercolosi, l’aspergillosi, la cancrena polmonare, il tumore al polmone ecc.

A seconda della patologia che causa l’insorgenza di tosse grassa, possono manifestarsi altri sintomi e segni quali, per esempio, febbre, mal di gola, mal di testa, sensazione di malessere generale, senso di costrizione al petto, difficoltà a respirare, sudorazione profusa, spossatezza ecc.

Inoltre, a seconda della malattia scatenante, il catarro espulso può presentarsi in modo diverso sia per quanto la densità, il colore e l’odore. In alcuni casi si può riscontrare anche la presenza di sangue.

Tosse grassa: quali sono i principali rimedi?

Più correttamente si dovrebbe parlare di rimedi per la patologia sottostante. Infatti, la tosse grassa non è una patologia, ma una manifestazione legata all’insorgenza della malattia, un meccanismo con il quale l’organismo cerca di combattere una malattia (lo stesso potremmo dire della febbre).

È quindi fondamentale che il medico individui la causa precisa che ha determinato l’insorgenza della sintomatologia in modo da prescrivere i rimedi farmacologici più idonei. In alcuni casi è piuttosto semplice diagnosticare la malattia sottostante, mentre in altre circostanze è necessario ricorrere a esami clinici e strumentali.

Per quanto riguarda più specificamente la tosse grassa, i farmaci mucolitici, fluidificanti ed espettoranti facilitano il processo di espulsione del catarro rendendo quindi meno fastidiosa la tosse che, ricordiamolo ancora una volta, non deve essere repressa.