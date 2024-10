Borgo in Fiera, dal 19 al 20 ottobre Borgo Incoronata accoglie le eccellenze del territorio

Enogastronomia, artigianato, produzioni tipiche e laboratori animeranno la borgata

Dal 19 al 20 ottobre, Borgo Incoronata si animerà con “Borgo in Fiera”, un evento che celebra le tradizioni, l’artigianato e i prodotti locali. L’iniziativa, promossa dal Comune di Foggia, mira a valorizzare le borgate e a coinvolgere la comunità in un percorso di riscoperta delle proprie radici.

“Credo molto nella valenza di questa iniziativa – ha affermato la sindaca Episcopo -, perché Borgo Incoronata è un luogo del cuore per molti foggiani e, con questa iniziativa, vogliamo restituirle la giusta importanza.Questa amministrazione crede fermamente nel valore della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini. Per questo motivo, abbiamo voluto che ‘Borgo in Fiera’ fosse un evento aperto a tutti, un’occasione non solo per conoscere le eccellenze del territorio e riscoprire il borgo ma anche per ritrovarsi, per scambiare opinioni, per tessere nuove relazioni.Sono convinta che eventi come questo siano fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e per promuovere lo sviluppo del nostro territorio. Investire nelle nostre borgate significa investire nel futuro della nostra città, significa creare nuovi spazi di vita, di lavoro e di socialità.Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con impegno e passione per la realizzazione di questo evento. Sono sicura che questa manifestazionepotrà segnare l’inizio di una nuova era per Borgo Incoronata e per l’intera città di Foggia”

“Con “Borgo in Fiera” – ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo -, vogliamo riaccendere i riflettori su Borgo Incoronata e su tutte le nostre borgate, luoghi che custodiscono un patrimonio inestimabile di storia, tradizioni e identità. Siamo consapevoli delle sfide che queste realtà affrontano, come dello stato di abbandono in cui residenti e imprese versano da decenni e a cui abbiamo dato fin da subito massima attenzione, ma siamo fermamente convinti che con la giusta attenzione e il giusto impegno possiamo trasformarle in veri e propri gioielli del nostro territorio.Questa amministrazione ha fatto della valorizzazione delle borgate una sfida per il futuro. Crediamo che ogni borgata abbia un potenziale enorme da esprimere e che, attraverso iniziative come questa, si possano offrire ai nostri cittadini nuovi spazi di aggregazione, di crescita e di opportunità. “Borgo in Fiera” è solo il primo passo di un percorso più ampio che mira a riqualificare il tessuto urbano, a sostenere le attività economiche locali e a promuovere anche un modello alternativo di turismo.Siamo determinati a superare le difficoltà e a costruire un futuro migliore per le nostre borgate, un futuro dove tradizione e innovazione si incontrano per creare un tessuto sociale più coeso e dinamico”

Per due giorni, il borgo si trasformerà in un vivace centro di attività: stand enogastronomici con le eccellenze del territorio, laboratori artigianali, spettacoli di strada e un ricco programma di eventi culturali, anche per i più piccoli. Non mancheranno passeggiate a cavallo, esperienza unica per immergersi nella natura e nella storia del luogo, e attività di meditazione in vigna. Queste ultime esperienze e la partecipazione ai laboratori saranno prenotabili gratuitamente attraverso la piattaforma Eventbrite al link https://www.eventbrite.com/cc/borgo-in-fiera-19-e-20-ottobre-borgo-incoronata-3724529?utm-campaign=social&utm-content=creatorshare&utm-medium=discovery&utm-term=odclsxcollection&utm-source=cp&aff=escb

“Avere la possibilità di far conoscere i nostri prodotti direttamente ai consumatori – ha spiegato Luca Scapola, in rappresentanza dei produttori che parteciperanno alla manifestazione – e di raccontare le storie che si celano dietro ogni creazione, è una grande soddisfazione. Questo evento è un ponte tra passato e futuro, un’occasione per far crescere il nostro territorio e valorizzare le eccellenze locali”

“Mascotte” della manifestazione sarà la “Pupa”, bambola tradizionale di cartapesta per l’occasione realizzata dalle artigiane Eva De Vito e Maria Cirillo. “La “Pupa” – ha evidenziato il dirigente del settore Paolo Affatato – è molto più di una semplice bambola. È un simbolo che ci lega al passato e ci ricorda l’importanza di tramandare alle nuove generazioni le nostre tradizioni. Con questo evento, vogliamo far sì che la “Pupa” continui a vivere e a ispirare”.

Una componente fondamentale dell’iniziativa è quella afferente all’artigianato tipico, un’attività spesso sottovalutata e non valorizzata che invece, come ha precisato la coordinatrice dell’evento Ester Fracasso, “è un patrimonio inestimabile che va tutelato e promosso. Con “Borgo in Fiera”, vogliamo dimostrare che l’artigianato non è solo un mestiere, ma un modo di vivere, un legame profondo con il territorio. I nostri artigiani sono dei veri e propri artisti che, con le loro mani, creano opere uniche e irripetibili”