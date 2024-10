Cerignola: proseguono i lavori di rifacimento dei marciapiedi in Viale Sant'Antonio

Proseguono, secondo cronoprogramma, gli interventi di realizzazione dei marciapiedi in Viale Sant’Antonio, all’interno del progetto finanziato dal PNRR che prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile.

Questa mattina, l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere insieme all’assessore all’Ambiente, Domenico Dagnelli, anche in previsione degli importanti lavori di sostituzione del basolato per alcuni dei tratti maggiormente sconnessi e danneggiati negli anni.

Dalla prossima settimana, infatti, è prevista la chiusura al traffico veicolare della strada nei tratti interessati dagli interventi.

“In questi mesi abbiamo realizzato quasi un chilometro di nuovi marciapiedi, e stanno per partire anche gli ultimi interventi previsti su Corso Gramsci dopo i lavori di restauro e rifacimento della facciata esterna di Palazzo Carmelo. Su questo viale la prossima settimana partiranno i lavori attesi ormai da anni da moltissimi residenti: la sostituzione delle basole nei tratti che, ad oggi, risultano praticamente impercorribili, un’ottima notizia per una strada che comincia nuovamente ad essere valorizzata. Successivamente, il cronoprogramma dei lavori prevede la realizzazione della linea di demarcazione per la nuova pista ciclabile.” Le parole dell’assessore Michele Lasalvia al termine del sopralluogo.

Nota stampa a cura di Comune di Cerignola