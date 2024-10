Foggia: Alfredo D'Agostino sarà il nuovo questore

Alfredo D’Agostino torna a Foggia in qualità di questore, subentrando a Ferdinando Rossi, che lascerà la città dopo oltre due anni per assumere un nuovo ruolo presso l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata a Napoli. D’Agostino, attualmente alla guida della questura di Udine dal 1° agosto 2022, riprende il suo posto a Foggia, dove aveva già lavorato per tre anni prima di partire nel marzo 2019.

Nato nel 1965 e laureato in Giurisprudenza all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, D’Agostino è coniugato e padre di tre figlie. Nel 1989 ha completato il 73° corso per vice commissari ed è stato assegnato alla Questura di Bologna, dove ha ricoperto il ruolo di funzionario per il Controllo del Territorio.

Nel 1991, ha lavorato alla Questura di Reggio Calabria come funzionario presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza e successivamente nell’ufficio di Gabinetto. D’Agostino ha diretto i commissariati di Villa San Giovanni (dal marzo 1995 all’agosto 1998), Milazzo (fino all’agosto 2001) e Capo d’Orlando, dove è rimasto fino a dicembre 2002.

In seguito, è stato trasferito alla Questura di Pescara, dove ha servito fino a luglio 2006 come dirigente dell’U.P.G.S.P. e vicecapo di Gabinetto. Nel luglio 2006, ha diretto il commissariato di P.S. di Vigevano fino a dicembre 2007.

Dal febbraio 2008, D’Agostino ha continuato la sua carriera presso la Questura di Pavia, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente della divisione Pasi fino a novembre 2008, quando è stato trasferito alla Questura di Teramo, mantenendo la stessa posizione fino a febbraio 2013. Successivamente, è tornato a Pescara come Capo di Gabinetto.

Nell’agosto 2014, è stato nominato vicario del Questore di Massa Carrara, per poi trasferirsi nel luglio 2016 alla Questura di Foggia come vicario. Dopo essere stato promosso dirigente superiore, nel 2019 ha assunto la direzione del Compartimento della Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige. Dall’8 giugno 2020 fino al 31 luglio scorso, ha ricoperto il ruolo di Questore di Lecco.

