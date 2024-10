Foggia. Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre Palazzo di Città e Fontana del Sele illuminati di verde

Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre Palazzo di Città e Fontana del Sele illuminati di verde.

Questa serae domani Palazzo di Città e la Fontana del Sele in piazza Cavour si illumineranno di verde. Una decisione assunta dall’Amministrazione per portare all’attenzione della comunità cittadina alcune malattie particolarmente diffuse ma su cui c’è ancora scarsa attenzione nell’opinione pubblica.

Mercoledì 9 ottobre si celebra la giornata mondiale della consapevolezza su PansPandas. Si tratta di una condizione che compromette la normale funzione neurologica del cervello che provoca l’insorgenza di disturbi psichiatrici per esempio Tic, Disturbo Ossessivo-Compulsivo, Ansia, Depressione, ADHD, Allucinazioni.

Giovedì 10 si celebre, invece, il 76esimo anniversario della giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa a livello nazionale dalla Società Italiana di Psichiatria che da anni combatte la discriminazione per chi soffre di questi disturbi e promuove la ricerca.