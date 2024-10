FOGGIA – Sport, natura, giochi all’aperto, ecologia, inclusione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Foggia si prepara all’EcoQuest Challenge, una tre-giorni tra i Campi Diomedei e la Villa Comunale per promuovere uno stile di vita attivo e responsabile.

Si parte il 12 ottobre dalle 8.30 proprio nel più grande parco cittadino, in via Guglielmi, col “Plogging”, un’attività innovativa che unisce jogging e raccolta dei rifiuti. I partecipanti, suddivisi in squadre, puliranno i percorsi naturali e dimostreranno come le azioni collettive possano avere un impatto positivo sull’ambiente. Alle 11.30 è previsto un corso di corretta alimentazione dedicato ai ragazzi.

Il secondo giorno ci si sposta nel boschetto della Villa Comunale, con una gara combinata tra plogging­ e orienteering. Subito dopo, un corso di cucina sana per sportivi. I percorsi sono progettati per essere accessibili e inclusivi e per garantire a tutti la possibilità di contribuire e sentirsi valorizzati.

Il 14 ottobre è una giornata dedicata all’orienteering, sempre nel boschetto della villa. I partecipanti dovranno orientarsi con mappe e bussole e sviluppare competenze di cooperazione e decisione strategica. A seguire, un corso di cucina sana aperto a tutti.

EcoQuest Challenge vuole piantare il seme della consapevolezza e del cambiamento, promuovendo la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale come pilastri per un futuro migliore. Questo evento è un invito all’azione comunitaria, sottolineando l’importanza del contributo di ciascuno per costruire un mondo più responsabile e condiviso.

Massiccia l’adesione. All’EcoQuest Challenge parteciperanno infatti tantissimi studenti delle scuole di Foggia, ma anche tanti adulti. Un modo per vivere la città in maniera sana, inclusiva, educativa e divertente.