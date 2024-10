La Procura di Roma ha aperto un’indagine per chiarire i fatti, accusando due medici dell’ospedale di omicidio colposo per negligenza sanitaria. Secondo l’indagine, i medici avrebbero dovuto effettuare ulteriori esami, basandosi sui risultati dell’elettrocardiogramma, ma ciò non è avvenuto. Invece, Francesca è stata dimessa con una terapia antidolorifica.

La Procura sostiene che, se la giovane fosse stata trattenuta in ospedale per ulteriori accertamenti, si sarebbe potuta diagnosticare in tempo la miocardite, prevenendo così l’arresto cardiaco che l’ha colpita fatalmente. La mancanza di questi controlli è considerata la causa principale della tragedia.

Dal canto suo, l’Aurelia Hospital difende le azioni del personale medico, affermando: “Abbiamo eseguito visite approfondite e tutti gli esami clinici necessari per la sintomatologia presentata.” Tuttavia, la condizione di Francesca è peggiorata drammaticamente due giorni dopo le dimissioni. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, la giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale.

I genitori di Francesca, sconvolti dalla perdita, si sono rivolti all’avvocata Paola Cittadini e hanno presentato denuncia contro la struttura sanitaria.

Francesca Carocci, 28 anni, era un’attrice promettente, attiva in diversi teatri romani come il Brancaccio e il Marconi. Pochi giorni prima di morire, aveva interpretato il ruolo di Biancaneve in uno spettacolo per bambini. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del teatro e tra chi l’ha conosciuta.

Lo riporta FanPage.