Manfredonia, 9 ottobre 2024 – “I servizi demografici sono un elemento cruciale per qualsiasi comune che desideri definirsi tale. Purtroppo, i nostri concittadini si trovano a dover affrontare lunghe file e orari di apertura limitati, che spesso costringono a presentarsi sin dall’alba per ottenere il semplice rilascio della carta d’identità. Queste circostanze creano inevitabilmente un clima di frustrazione e scontento.

Ieri pomeriggio, presso il Palazzo della Sorgente, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi esasperati. Il personale attualmente impiegato è sovrannumerario e si adopera meritoriamente, spesso per più di dodici ore settimanali, e addirittura in assenza di funzionari o dirigenti. Tuttavia, il recente provvedimento del sindaco risulta inadeguato, limitandosi a garantire servizi per sole due ore al giorno.

In questo contesto, ci si interroga sul significato della recente modifica dei fabbisogni di personale, che prevede l’assegnazione di due unità all’ufficio di staff del sindaco, scelti in base a criteri discrezionali. Non sarebbe stato più opportuno destinare un funzionario in più ai servizi demografici, così da rafforzarli in modo più incisivo?

Siamo frequentemente criticati per la nostra attenzione ai “tecnicismi”, ma vogliamo sottolineare che la legalità non è un concetto vuoto. Essa si basa sull’esempio e sull’applicazione rigorosa delle norme. In consiglio comunale, la massima assise locale, è fondamentale rispettare le regole; pertanto, ci impegniamo a segnalare ogni deviazione dalle disposizioni vigenti.

Diversamente, rischiamo di cedere alla logica dei “tengo famiglia”, un atteggiamento diffuso tra certi responsabili di associazioni. In questo senso, abbiamo fatto bene a astenerci durante la votazione in consiglio comunale, come dimostrano i recenti sviluppi riportati dagli organi di stampa.”

Ugo Galli

Consigliere Comunale di Manfredonia