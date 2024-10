La Procura della Spezia ha presentato un’impugnazione chiedendo l’annullamento dell’atto anagrafico di un Comune della provincia, in cui due donne risultano entrambe genitori di un bambino. Questa vicenda riguarda una famiglia omogenitoriale, come riportato dall’edizione locale de ‘La Nazione’.

La questione sarà ora esaminata dal tribunale, che dovrà stabilire la legittimità della decisione presa dalle due ‘mamme’. Le donne, unite civilmente, avevano ottenuto la registrazione come genitori, assumendosi l’impegno di crescere insieme il bambino nato dalla gravidanza di una di loro.

Entrambe avevano formalizzato la loro situazione nell’atto di nascita, ma poiché non esiste una normativa chiara in materia, la Procura ha deciso di impugnare tale atto e chiede quindi il suo annullamento. Il Comune, da parte sua, sembra determinato a difendere la propria posizione e ha scelto di costituirsi in giudizio.

Lo riporta Ansa.