Manfredonia e il Natale che non c’è: un’occasione persa?

Si avvicina il Natale, e con esso il solito interrogativo che affligge tante piccole città del Sud: riuscirà Manfredonia a trasformare l’attesa delle festività in una reale occasione di rilancio? Da qualche anno a questa parte, assistiamo alla solita lamentela dei commercianti, delle famiglie, dei turisti che non arrivano e di un’atmosfera natalizia che fatica a decollare. Ma a chi spetta il compito di riaccendere lo spirito del Natale in una città che avrebbe tutti i numeri per essere una perla del turismo invernale?

È evidente che la risposta non può che venire dall’amministrazione comunale, la cui volontà di investire in questo periodo dell’anno sembra essere tiepida. Eppure basterebbe guardarsi intorno, prendere esempio da realtà vicine, non troppo dissimili, che riescono a richiamare migliaia di visitatori grazie a un’organizzazione più attenta e un pizzico di coraggio.

Luci, eventi e quel senso di appartenenza che manca

La prima domanda che viene spontanea è semplice: quest’anno vedremo finalmente delle installazioni luminose degne di questo nome? Le luci natalizie non sono solo decorazioni, sono segni tangibili di una città che vuole accogliere, che vuole mostrare il suo volto più bello. Manfredonia, con le sue strade che guardano il mare, con le sue piazze che raccontano di secoli di storia, meriterebbe un’illuminazione artistica capace di risvegliare lo stupore e attirare sguardi da lontano.

Non meno importante sarebbe l’organizzazione di eventi che possano portare movimento nelle vie del centro: mercatini di Natale, concerti, spettacoli che coinvolgano grandi e piccoli. Le famiglie locali, i commercianti, hanno bisogno di questo: sentire che il Natale non è solo un altro periodo di spese, ma un momento di condivisione, di festa, che può portare gente, curiosità e un po’ di ossigeno ai piccoli negozi ormai soffocati dai grandi centri commerciali.

Una promozione che manca e il turismo che non arriva.

Ma se le luci e gli eventi servono a creare un’atmosfera, resta il grande assente: il turista. Manfredonia, che in estate sa farsi notare, pare sparire d’inverno. E perché? Perché manca un piano di promozione turistica strutturato. La domanda che viene da porsi, e che poniamo al Sindaco e agli assessori preposti, è: qual è il piano per quest’anno? Avete intenzione di fare campagne di promozione, sui social o presso altre città, per attirare visitatori anche in bassa stagione? Oppure ci si limita ad aspettare che qualcuno si ricordi di noi?

Commercianti e scuole: risorse da valorizzare.

Non va dimenticato poi il ruolo dei commercianti e degli artigiani locali. Sono loro l’anima del tessuto economico della città, eppure spesso sembrano lasciati ai margini. Sarebbe così difficile pensare a un piano di collaborazione con loro per creare eventi, iniziative promozionali, attrazioni che possano far vivere la città anche in inverno? Il Natale, dopotutto, dovrebbe essere il periodo in cui queste sinergie vengono naturali.

E cosa dire delle scuole? Coinvolgere i più giovani nella creazione di decorazioni, spettacoli, eventi culturali non sarebbe solo un modo per abbellire la città, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza e l’identità locale. Le scuole potrebbero contribuire a un Natale più creativo e partecipato, mettendo in mostra il talento dei nostri ragazzi.

*Grandi attrazioni e arte luminosa: un’occasione mancata?*

Altre città hanno capito da tempo che l’atmosfera natalizia può essere potenziata con installazioni di grande impatto: alberi di Natale giganti, piste di pattinaggio, videomapping sulle facciate storiche. Perché Manfredonia non potrebbe osare di più? Perché non immaginare un Natale che sorprenda, che faccia parlare, che diventi un punto di riferimento anche per chi viene da fuori?

Le risorse ci sarebbero, la creatività pure. Manca, forse, solo la volontà politica di fare quel passo in più, di rischiare.

*Manfredonia può, se vuole*

L’ultima domanda è la più semplice, ma forse la più importante: l’amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte? Natale non è solo un periodo di consumi. È un’occasione per la comunità di ritrovarsi, di valorizzare le sue tradizioni, di mostrare il meglio di sé anche a chi viene da fuori. E, soprattutto, può essere una leva per un rilancio economico di cui Manfredonia ha estremo bisogno.

Le possibilità ci sono tutte: si può partire dalle luci, dagli eventi, dai mercatini. Si possono creare attrazioni originali e puntare sulla promozione turistica. Ma tutto questo ha senso solo se c’è la volontà di investire in una visione a lungo termine.

Sindaco, assessori, il Natale è alle porte. La città aspetta risposte.

Andrea Moreau