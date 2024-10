Pareggio a reti bianche tra Angri e Manfredonia

Il match riprende dal 23’ minuto, con i pugliesi che subito cercano di attaccare con Coulibaly, ma l’arbitro interrompe l’azione per un fuorigioco. I padroni di casa rispondono con un traversone di Rondinella, ma Tandara non riesce a capitalizzare l’occasione. Sul capovolgimento di fronte, Carbonaro serve Calemme, che entra in area ma non riesce a centrare la porta. Fino all’intervallo non si registrano altre azioni significative e le squadre chiudono la prima frazione senza ulteriori spunti offensivi.

All’inizio della ripresa, Coppola tenta un tiro centrale che viene bloccato da Viscovo. Al 51’ Konate commette un errore con un retropassaggio, ma Vlasceanu interviene prontamente per fermare Tandara. L’Angri cerca di ribaltare l’azione, ma al 60’ è il Manfredonia a farsi vedere con un tiro alto di Amabile.

Al 75’ Calemme prova da calcio d’angolo; Viscovo para, ma gli ospiti protestano per un presunto gol fantasma, sostenendo che la palla abbia superato la linea. L’arbitro, però, lascia proseguire. A dieci minuti dalla fine, Konate colpisce di testa, ma il pallone termina sul fondo. Nel finale, Vogiatzis tenta un tiro dalla distanza, ma Vlasceanu respinge.

Il match si conclude con un pareggio a reti inviolate, 0-0.