Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale PD: "In Nobiletti non riconosciamo più un elemento di garanzia”

D’Arienzo esprime il suo malcontento per l’andamento politico degli ultimi mesi, sottolineando che le recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale hanno segnato un punto di svolta. Sebbene a votare siano stati solo gli amministratori, “è comunque una competizione elettorale” e la lista del presidente rappresenta un aspetto critico della situazione.

“È stato il momento in cui abbiamo realizzato che si stava seguendo una direzione diversa da quella che desideravamo, e sentivamo la necessità di esprimere il nostro dissenso”, afferma d’Arienzo.

La direzione provinciale del Partito Democratico ha preso una decisione unanime: le deleghe non saranno accettate.

“Abbiamo fatto una valutazione globale che considera non solo il passato, ma anche il futuro. La nostra conclusione è chiara: rimarremo nella maggioranza, perché è ciò che ci hanno chiesto i tanti amministratori che ci hanno votato, dato che si tratta di un’elezione di secondo livello. Abbiamo riflettuto e deciso di non accettare deleghe – spiega Pierpaolo d’Arienzo -. Non riteniamo necessario riceverle. Proseguiremo nel nostro impegno e i consiglieri continueranno a svolgere il loro compito: rispondere ai bisogni del territorio e delle Amministrazioni”.

