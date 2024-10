Ultim’ora Manfredonia, auto si ribalta sulla SS89 con 5 persone a bordo

Manfredonia – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo la SS89 Garganica, all’altezza della discesa di Santa Lucia, nei pressi del distributore Camer. Un’auto, con a bordo cinque persone, si è ribaltata in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico del 118, giunto con due ambulanze. I soccorritori hanno estratto tutte le persone vive dal veicolo ribaltato e sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti medici.

Al momento, non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle condizioni di salute dei feriti. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre i vigili del fuoco hanno rimosso il veicolo per ripristinare la normale viabilità sulla SS89, temporaneamente bloccata a causa dell’incidente. L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti che transitano frequentemente sulla trafficata arteria garganica.

Continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda e a fornire aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte non appena verranno rese note ulteriori informazioni dalle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.

di Daniele Catalano – foto di Radio Manfredonia Centro che si ringrazia