Durissimo intervento dell’avv. Vincenzo Di Staso, consigliere comunale di minoranza, che denuncia gravi irregolarità nella convocazione del prossimo Consiglio comunale di Manfredonia, previsto per venerdì 10 ottobre 2025.

Secondo Di Staso, la convocazione gli sarebbe stata notificata solo il 7 ottobre, alle ore 13:45, tramite PEC, nonostante la data riportata sull’atto fosse quella del 3 ottobre. “Ho appreso della seduta solo leggendo Stato Quotidiano – spiega Di Staso – che ringrazio per la puntualità e l’attenzione con cui informa i cittadini sull’attività amministrativa. Peccato che io stesso, in qualità di consigliere comunale, non fossi stato ancora messo a conoscenza dell’adunanza”.

Convocazione tardiva e rischio nullità della seduta

Il consigliere sottolinea come la mancata e tardiva notifica della convocazione violi il regolamento del Consiglio comunale, che prevede un termine minimo di cinque giorni liberi tra la convocazione e la data della seduta.

“È inconcepibile – prosegue Di Staso – che un consigliere venga chiamato a discutere e deliberare su ben cinque punti all’ordine del giorno con appena 48 ore di preavviso. Questo non consente di studiare gli atti, approfondire i contenuti e svolgere in maniera seria il proprio ruolo istituzionale”.

Il legale spiega che tale omissione potrebbe rendere nulla la seduta stessa, con conseguenze rilevanti per l’amministrazione e per la città. In particolare, all’ordine del giorno figurano due delibere di Giunta adottate “con i poteri del Consiglio”, che devono essere ratificate entro 60 giorni dalla loro emanazione, pena la loro inefficacia.

“Dal 13 agosto queste delibere sono rimaste ferme – osserva Di Staso – mentre altri provvedimenti, come contributi per feste e manifestazioni, vengono approvati con rapidità sorprendente”.

“Mortificato, ma presente per senso di responsabilità verso la città”

Nonostante la legittima possibilità di impugnare la seduta, Di Staso ha annunciato che non presenterà formale contestazione: “Non voglio che la mia azione possa ricadere negativamente sulla città. Parteciperò alla seduta per senso di responsabilità verso i cittadini, pur sentendomi mortificato e umiliato per il modo in cui si tenta di ridurre al silenzio la minoranza”.

Una maggioranza “in letargo” e un Consiglio “svuotato di confronto”

Il consigliere conclude con parole dure nei confronti dell’attuale maggioranza:

“Da mesi il Consiglio comunale non discute un’interrogazione, non affronta un vero dibattito. Si vive in un assordante silenzio, coperto solo da monologhi propagandistici.

Estromettere la minoranza persino dalla possibilità di studiare i documenti è un atto di grave irresponsabilità politica. Nessuno, prima d’ora, aveva spinto così in basso la dialettica democratica in città”.

“Così non va” – conclude Di Staso – “e chi ha reso possibile questa situazione dovrà assumersi la responsabilità della propria superficialità e sciatteria. Io continuerò a fare il mio dovere, con serietà e rispetto per Manfredonia e per i suoi cittadini”.