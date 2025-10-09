Ex Istituto Nautico: via ai lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri grazie ai fondi PNRR

Un passo decisivo verso la riqualificazione urbana e la sicurezza del territorio. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1863 dell’8 ottobre 2025, il Comune di Manfredonia ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e la ricostruzione del complesso edilizio dell’ex Istituto Nautico di via Dante Alighieri, destinato a diventare la nuova sede della Caserma dei Carabinieri.

L’intervento, del valore complessivo di 4 milioni e 899 mila euro, è interamente finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”.

Un progetto per la sicurezza e la rinascita urbana

Il progetto rientra in un più ampio piano di rigenerazione urbana voluto per ridurre situazioni di degrado e marginalità sociale, restituendo a Manfredonia un’area oggi abbandonata e degradata. L’edificio dell’ex Nautico, da anni in disuso, sarà demolito e sostituito da una nuova struttura moderna, efficiente e conforme ai più recenti standard di sicurezza, sostenibilità ambientale e accessibilità.

L’intervento non comporterà variazioni di spesa rispetto al finanziamento già approvato e si svilupperà su una superficie complessiva di 3.573 metri quadrati, garantendo spazi funzionali e un impatto urbanistico armonico con il contesto cittadino.

Iter amministrativo e attori coinvolti

Il procedimento è stato curato dal Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali del Comune di Manfredonia, diretto dall’architetto Michele Prencipe, con il supporto del Responsabile Unico del Procedimento, ingegnere Giuseppe Di Tullo.

La progettazione esecutiva è stata redatta dallo Studio Perillo S.r.l., incaricato dall’impresa aggiudicataria CETOLA S.p.A. di Pietramontecorvino (FG), vincitrice dell’appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. La verifica e la validazione del progetto sono state effettuate dalla società Ispezione Controllo S.r.l., che ha certificato la piena conformità tecnica e amministrativa dell’intervento.

Il finanziamento, approvato dal Ministero dell’Interno e notificato al Comune già nel 2022, è frutto di un lungo percorso amministrativo che ha visto la progressiva definizione dei livelli progettuali, dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ottobre 2023) fino all’affidamento definitivo dei lavori e alla stipula del contratto di appalto nel dicembre 2023.

Un cantiere strategico per la città

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’amministrazione comunale potrà ora dare il via alle operazioni di cantiere, che comprendono la demolizione del vecchio edificio e la costruzione della nuova caserma. I lavori prevedono un’articolata pianificazione tecnica, che comprende impianti elettrici e fotovoltaici, sistemi di climatizzazione ad alta efficienza, soluzioni di abbattimento delle barriere architettoniche e misure di prevenzione incendi.

L’intervento, come sottolineato nel provvedimento, è integralmente finanziato dal PNRR e rispetta pienamente le linee guida europee in materia di sostenibilità ambientale (“principio DNSH”) e criteri ambientali minimi (CAM).

A cura di Michele Solatia.