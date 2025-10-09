Foggia celebra i 30 della Fondazione Antiusura Buon Samaritano: il Comune approva la co-organizzazione dell’evento

Sarà il Teatro Umberto Giordano a ospitare, il 22 ottobre 2025, la cerimonia celebrativa dei trent’anni della Fondazione Antiusura Buon Samaritano, un appuntamento che intende rendere omaggio a tre decenni di impegno civile, sociale e umano nella lotta all’usura e nel sostegno a famiglie e imprese in difficoltà economica.

La Giunta comunale di Foggia, riunitasi l’8 ottobre sotto la presidenza della sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato la proposta di deliberazione con la quale il Comune si fa co-organizzatore dell’evento, concedendo l’uso gratuito del teatro cittadino come riconoscimento al valore etico e sociale della Fondazione.

L’iniziativa nasce su impulso della sindaca Episcopo e dell’assessora alla Cultura Alice Amatore, ed è in linea con gli obiettivi dichiarati dell’Amministrazione comunale: promuovere la cultura della legalità e la prevenzione dei fenomeni di criminalità economica. Come si legge nella delibera, “la collaborazione con altre realtà rende più efficiente l’azione dell’istituzione pubblica sul territorio, configurandosi come sostegno a iniziative di interesse collettivo e di sviluppo sociale”. La scelta di affiancare la Fondazione Buon Samaritano – realtà filantropica del Terzo Settore con sede in via Campanile 8 – rappresenta dunque un atto concreto di sinergia tra pubblico e privato sociale, in un momento storico in cui il peso del sovraindebitamento e del credito illegale si fa sentire con forza crescente.

Fondata nel 1995, la Fondazione Antiusura Buon Samaritano è da sempre un punto di riferimento per la città e per la provincia di Foggia.

Attraverso attività di prevenzione, consulenza e sostegno economico, la Fondazione ha accompagnato migliaia di cittadini in percorsi di rinascita dopo esperienze di crisi finanziaria, evitando che scivolassero nella rete dell’usura.

Nel corso dell’evento saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, del mondo accademico e dell’associazionismo, per discutere dei nuovi strumenti di contrasto al fenomeno e per presentare la nuova campagna di prevenzione dedicata a famiglie e piccole imprese.

Il sostegno del Comune e la valenza civica dell’iniziativa

Il Comune di Foggia, che figura tra i soci fondatori della Fondazione, ha deciso di aderire alla celebrazione mettendo a disposizione gratuitamente il Teatro Giordano, in virtù di quanto previsto dal regolamento comunale sulla concessione degli immobili pubblici, che esenta dal pagamento del canone gli eventi in cui l’Amministrazione sia partner o promotrice.

Il provvedimento è stato corredato dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, firmati rispettivamente dal dirigente del Servizio Cultura Pio D’Errico e dal responsabile dei Servizi Finanziari Carlo Dicesare, e dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali.

Un iter rapido e condiviso, che testimonia la volontà dell’Amministrazione di dare pieno sostegno a un’iniziativa simbolo della lotta alla povertà e al disagio economico.

“La Fondazione Buon Samaritano – si legge nelle motivazioni della delibera – ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale nella lotta all’usura, offrendo supporto e assistenza a famiglie e imprese in difficoltà.”

Parole che riassumono lo spirito di una collaborazione destinata a rinnovarsi, con l’obiettivo di costruire una città più giusta, solidale e consapevole.

La celebrazione del 22 ottobre sarà non solo un momento di memoria e gratitudine, ma anche un’occasione di confronto pubblico sui nuovi strumenti di tutela e sulle sfide economiche del futuro.

A cura di Giovanna Tambo.