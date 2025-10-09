Foggia, Pasquale Cataneo nelle liste di Forza Italia per le regionali

Il partito di Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’inserimento del consigliere comunale di Foggia e referente regionale di Italia del Meridione, Pasquale Cataneo, nelle proprie liste per la provincia di Foggia in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia.

La candidatura di Cataneo, capogruppo IdM al Comune di Foggia, arriva a seguito dell’appello della formazione meridionalista sui temi programmatici per le regionali. Forza Italia ha accolto con apertura la disponibilità di IdM, in controtendenza rispetto ad altre forze politiche che, meno di due anni fa, avevano ricevuto il sostegno di Italia del Meridione nelle consultazioni comunali senza un reciproco dialogo programmatico.

Il commissario regionale di FI, Mauro D’Attis, ha guidato questa scelta sottolineando l’importanza di creare un dialogo con le forze civiche sui temi di equità, sanità, infrastrutture, innovazione, ambiente e cultura, avviando una nuova fase di democrazia partecipata. L’iniziativa rappresenta un segnale concreto verso la comunità foggiana e più in generale verso tutta la Puglia, confermando la strategia di radicamento territoriale già attuata con successo nelle Marche e in Calabria.

Italia del Meridione ha espresso apprezzamento anche per la scelta della coalizione di centrodestra di candidare alla presidenza Luigi Lobuono, figura con esperienza amministrativa e sensibilità verso le esigenze delle comunità locali. Secondo IdM, Lobuono rappresenta un esempio di competenza, visione e impegno per la crescita sostenibile della Puglia, offrendo un modello di politica vicina ai cittadini e capace di valorizzare le eccellenze del territorio.

Con Cataneo in lista e Lobuono candidato presidente, Forza Italia intende rafforzare la propria presenza in Capitanata, puntando su competenze civiche e politiche per una rappresentanza regionale più efficace e radicata sul territorio.