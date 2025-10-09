Edizione n° 5848

BALLON D'ESSAI

IMPORTI // Assegno Unico 2026: importi in aumento fino a 204 euro al mese per figlio
8 Ottobre 2025 - ore  11:06

CALEMBOUR

VIOLENTATA // Aggredita e violentata: le stacca un orecchio a morsi, arrestato 24enne
8 Ottobre 2025 - ore  09:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, Pasquale Cataneo nelle liste di Forza Italia per le regionali

REGIONALI Foggia, Pasquale Cataneo nelle liste di Forza Italia per le regionali

Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’inserimento del consigliere comunale di Foggia e referente regionale di Italia del Meridione

Foggia, Pasquale Cataneo nelle liste di Forza Italia per le regionali

Foggia, Pasquale Cataneo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Il partito di Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’inserimento del consigliere comunale di Foggia e referente regionale di Italia del Meridione, Pasquale Cataneo, nelle proprie liste per la provincia di Foggia in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia.

La candidatura di Cataneo, capogruppo IdM al Comune di Foggia, arriva a seguito dell’appello della formazione meridionalista sui temi programmatici per le regionali. Forza Italia ha accolto con apertura la disponibilità di IdM, in controtendenza rispetto ad altre forze politiche che, meno di due anni fa, avevano ricevuto il sostegno di Italia del Meridione nelle consultazioni comunali senza un reciproco dialogo programmatico.

Il commissario regionale di FI, Mauro D’Attis, ha guidato questa scelta sottolineando l’importanza di creare un dialogo con le forze civiche sui temi di equità, sanità, infrastrutture, innovazione, ambiente e cultura, avviando una nuova fase di democrazia partecipata. L’iniziativa rappresenta un segnale concreto verso la comunità foggiana e più in generale verso tutta la Puglia, confermando la strategia di radicamento territoriale già attuata con successo nelle Marche e in Calabria.

Italia del Meridione ha espresso apprezzamento anche per la scelta della coalizione di centrodestra di candidare alla presidenza Luigi Lobuono, figura con esperienza amministrativa e sensibilità verso le esigenze delle comunità locali. Secondo IdM, Lobuono rappresenta un esempio di competenza, visione e impegno per la crescita sostenibile della Puglia, offrendo un modello di politica vicina ai cittadini e capace di valorizzare le eccellenze del territorio.

Con Cataneo in lista e Lobuono candidato presidente, Forza Italia intende rafforzare la propria presenza in Capitanata, puntando su competenze civiche e politiche per una rappresentanza regionale più efficace e radicata sul territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.